YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi

Afrin Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun girmeye hazırlandığı Cinderes'e terör örgütü YPG'nin sevkiyatı görüntülendi. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, YPG'nin kasabada yığınak ve tahkimat yaptığı ortaya çıkmıştı. Afrin’in kilidini açacak stratejik öneme sahip Cinderes kasabasına TSK'nın yoğun top atışları ise sürüyor.

