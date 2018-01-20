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YPG'liler teslim olmaya başladı!

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 21:38 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 22:47

Mare çevresinde ÖSO güçleriyle çatışmaya giren en az üç terörist silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırdı.


Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının başlamasıyla Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, YPG'li teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.
 
Azez'den Afrin'e doğru ilerleyen ÖSO kuvvetleri, Mare çevresindeki hatta YPG'lilerle göğüs göğüse çarpıştı. Aktivistler, en az üç YPG'li teröristin teslim olduğunu bildiriyor.
 
ÇOCUKLAR ÖSO'YA SIĞINDI
 
Anadolu Ajansı, terör örgütünün zorla silah altına aldığı bazı çocukların da ÖSO'ya sığındığını aktarıyor.
 
Savaş uçaklarının birçok hedefi bombardımana tuttuğu harekâtta en sıcak çatışmaların yaşandığı yer, Tel Rıfat'la Mare arası.
 

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ÖSO teröristler teslim oldular
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