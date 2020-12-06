YouTuber’lar ve sosyal medya fenomenlerine vergi şoku!

Korona virüs pandemisi döneminde dijital dünyaya olan ilginin artması hem YouTuber’lar hem de sosyal medya fenomenlerini daha görünür hale getirdi. Sosyal medya üzerinden gelir sağlayanların vergi mükellefi olma konusu ise sıkça tartışılan konular arasında. Gelir Vergisi Kanunu’na göre YouTube fenomenlerinin vergi zorunluluğu bulunuyor.

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan edilmesini sağlamak üzere son yıllarda vergi denetimleri artırıldı. Dijital çağın yeni nesil mesleklerini icra edenler, kazançları doğrultusunda vergilendiriliyor. YouTube üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan kişiler normal gelir vergisi mükellefi olarak değerlendiriliyor.

GELİR DEFTERİ TUTMA VE FATURA DÜZENLEME ZORUNLU

Bu mecra üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi gereğince ticari kazanç sağladıkları için vergilendiriliyorlar. Gelir elde eden vergi mükelleflerinin gelir defteri tutma, fatura ve fiş düzenleme zorunlulukları bulunuyor.

FENOMENLERE KARŞI DENETİMLER ARTTI

YouTube üzerinden gelir elde etmenin vergilendirilme şartı doğurduğunu belirten Mali Müşavir Mesut Şenel, vergi denetimlerine dikkat çekerek “Dijitalleşmenin iş hayatına kazandırdığı yeni nesil mesleklerden YouTuber’lık, vergi mükellefliği konusunda belli yükümlülükler taşıyor." dedi. Şenel, YouTuber'lar da dahil olmak üzere, sosyal medya mecralarından gelir elde edenlerin, kazançlarında geriye dönük incelemelerin de söz konusu olduğunu belirttti.