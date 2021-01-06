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Yönetmelikte değişiklik yapıldı! İtiraz edilemeyecek

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 11:04 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 11:04

Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklik resmiyet kazandı. İtiraz edilmesi söz konusu olmayacak. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, bilimsel metotlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni bir veri ortaya konulmadıkça hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edilemeyecek.


"Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları kararlarına  karşı idari yargıda açılan davalarda, idari yargı tarafından iptal veya  yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe, ilgili Koruma Bölge Kurulu ve Kültür  Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve  bunların korunma alanları ile sit alanlarına yönelik başvuruları  değerlendirebilecek.
 
Bilimsel metotlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni bir veri  ortaya konulmadıkça hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Koruma Bölge Kurulu  kararlarına karşı Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edilemeyecek.
 
Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararların biçim ve mevzuata  uygunluğunun denetlenmesine yönelik iş ve işlemler, Kültür Varlıkları ve Müzeler  Genel Müdürlüğünce yürütülecek.
 
  
 
 

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