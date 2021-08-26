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Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı

DHA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 10:18 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 10:20

Bitlis’te yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 06.30 sıralarında Bitlis-Van karayolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Van’dan Bitlis yönüne giden Van Kalesi firmasına ait 65 AAL 434 plakalı yolcu otobüsü, virajda karşı yönden gelen İran plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
 
AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 2 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 
 

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