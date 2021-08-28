YÖKDİL saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM'den yarın YÖKDİL hatırlatması!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yarın yapılacak 2021-YÖKDİL/2 için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak, fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir."

Sınava girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da hatırlatıldı.

YÖKDİL SINAV KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021/2 için adaylara 180 dakika yani 3 saat süre tanınacak. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sayfası üzerinden elde edebilecekler.

YÖKDİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Toplamda 3 saat sürecek olan sınav 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 13:15’te sona erecek. Ancak adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Bu nedenle erkenden sınav merkezlerine gitmeleri gerekiyor.

Sınav ardından sorular ve cevaplar için gözler yine ÖSYM’de olacak. Soruların ve cevapların yine sınav akşamı ya da ertesi gün erişime açılması bekleniyor.