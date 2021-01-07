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YÖK duyurdu! Burs verilecek

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 15:26 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 15:26

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ndeki burslar kapsamına, deprem çalışmaları, tsunami erken uyarı sistemleri, afet ve acil durum yönetimi, yeraltı enerji kaynakları yönetimi alanlarının dahil edildiği bildirildi.


Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ihtiyaç  duyduğu alanlarda doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen, yeni YÖK'ün  bir Türkiye projesi olarak kurguladığı YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin 4. yılını  doldurduğu ve desteklenen doktora öğrencisi sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.
 
İlk mezunlarını vermeye başlayan projenin, Türkiye'deki 1000 kişi  başına düşen doktora mezunu sayısının üst seviyelere çıkması yönünde katkı  sağladığı anlatılan açıklamada, ülkenin güncel sorunlarının çözümüne yönelik  yetişmiş nitelikli insan kaynağını da yetiştirdiğine işaret edildi.
 
Güncel alanlarda yetişmiş doktoralı insan gücüne destek
 
Açıklamada, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin "geleceğin Türkiye'si"  için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi olarak yola çıktığı ve ülkenin küresel  alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda  geleceğe yatırım yapmayı hedeflediği aktarıldı.
 
Bu kapsamda Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin üretiminde ihtiyaç  duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için YÖK 100/2000 Doktora  Projesi kapsamına 3 yeni bilim alanı eklendiği, Yerli ve Milli Teknoloji  Hamlesi'ne katkı amacıyla da 7 yeni bilim alanının daha projeye eklendiği  hatırlatılan açıklamada, ülkenin küresel Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı  sağlamak amacıyla Pandemi Dönemi Özel Çağrısı'na çıkıldığı, özellikle aşı ve ilaç  çalışmalarına katkıda bulunan YÖK 100/2000 Doktora Projesi bursiyerlerinin de  gurur kaynağı olduğu vurgulandı.
 
Ülke için çok önemli olan konularda yeni alt alanlar eklendi
 
Açıklamada, bugün ilan edilen 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar  Dönemi Çağrısı ile ülkenin gündemindeki konulara katkıda bulunmak amacıyla  projeye önemli yeni alt alanlar eklendiğine değinilerek, şunlar kaydedildi:
 
 "Ülkede sıkça yaşanmakta olan ve ne yazık ki can kayıplarına da yol  açabilen depremlere yönelik olarak bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi  adına deprem çalışmaları (sismik izolasyon yöntemleri, depreme dayanıklı malzeme  teknolojileri, entegre teknolojiler, pratik güçlendirme teknolojileri, jeofizik  çalışmalar-diri fayların tespiti, deprem risk çalışmaları, zemin yapısının  tespitine yönelik çalışmalar, deprem yapı sönümleyicileri, yapı operasyonel modal  testler, deprem erken uyarı sistemleri, tsunami erken uyarı sistemleri, IoT  tabanlı akıllı deprem uyarı sistemleri dahil) ile afet ve acil durum yönetimi alt  alanları eklendi.
 
Ülkemizin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmesi ve var olan enerji  ihtiyacının denizlerde yürütülen çalışmalarla sorunsuz bir şekilde tespit  edilebilmesi adına yeraltı enerji kaynakları yönetimi (derin deniz sondajı ve  üretim teknikleri, doğal gaz üretim/depolama teknolojileri, jeotermal rezervuar,  petrol ve doğal gaz mühendisliğinde yapay zeka ve makine öğrenmesi, deniz ve kara  sismik ölçüm teknolojileri dahil), deniz jeolojisi ve jeofiziği (deniz  sismolojisi, deniz tabanı deprem ve tsunami gözlem teknolojileri, insansız sualtı  araçları dahil) eklenmiştir.
 
Gelecekteki ihtiyaç olmaktan çıkıp günümüzü tehdit eden su kaynağı  sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik  etmek adına sürdürülebilir su kaynakları (su tasarruf teknolojileri ve arıtma  teknolojileri dahil) alt alanında yeniden çağrıya çıkılmıştır."
 
YÖK'ün açıklamasında, "YÖK 100 /2000 Doktora Projesi, gündeme uyum  sağlanarak süreçleri dinamik olarak yürütmenin yanı sıra gelecekteki ihtiyaçlara  yönelik yatırım yaparak güçlü bir Türkiye için katkıda bulunmaya devam  edecektir." ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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