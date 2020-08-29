YÖK'den flaş karar! Öğrencilere rapor kolaylığı...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 süreci nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının sağlık raporu istenen programlarına yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesine karar verdi.

YÖK'ten öğrencilere "tek hekim raporuyla kayıt yaptırabilme" imkanı.YÖK'ten edinilen bilgiye göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların, "salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntılar" konusunda gelen talepler üzerine, Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirildi.

YÖK, 28 Ağustos Cuma günü Yürütme Kurulu toplantısında adayların ilettiği sıkıntıları masaya yatırarak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmeleri sonucunda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar" hariç olmak üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.