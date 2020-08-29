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YÖK'den flaş karar! Öğrencilere rapor kolaylığı...

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 17:38

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 süreci nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının sağlık raporu istenen programlarına yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesine karar verdi.


YÖK'ten öğrencilere "tek hekim raporuyla kayıt yaptırabilme"  imkanı.YÖK'ten edinilen bilgiye göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için  yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm  ile rapor alma zorunluluğu olan adayların, "salgın nedeniyle heyet raporu almada  yaşadıkları sıkıntılar" konusunda gelen talepler üzerine, Sağlık Bakanlığı ile  görüşmeler gerçekleştirildi.
 
YÖK, 28 Ağustos Cuma günü Yürütme Kurulu toplantısında adayların  ilettiği sıkıntıları masaya yatırarak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  yerleştirmeleri sonucunda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma  Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar" hariç olmak  üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlık raporu istenen programlara  yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim  raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.
 
 Kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili  kurum ve kuruluşların (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık  Genel Müdürlüğü ve benzeri) mevzuatı gereğince "Gemiadamı Sağlık Yoklama  Belgesi", "Gemi Adamı Olur" belgesi, "Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı Olur", "Özel  Güvenlik Görevlisi Olur" ve benzeri belgeler istenen programlara için de süre  uzatılarak öğrencilerin istenen belgeleri 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine  kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine olanak sağlandı.  Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve  İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi  olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece  sağlanması kararlaştırıldı.
 
  
 

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