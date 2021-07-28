YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla YKS 2021 için tercih tarihleri de belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını aktarırken öğrenciler YÖK Atlas tercih robotu üzerinden son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre hangi okula gideceklerini öğrenmeye çalışıyor. Programı kullanan adaylar sayfaya erişim sağlayamayınca YÖK atlas neden açılmıyor? YÖK atlas çöktü mü? sorularına yanıt aramaya başladı.

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık” diyerek YKS sonuçlarını duyurdu. Aldıkları puana göre hangi üniversiteye gireceklerini merak eden adaylar YÖK Atlat tercih robotundan yararlanmaya çalışıyor. Ancak öğrenciler son saatler programa erişim sağlayamıyor. YÖK atlas neden açılmıyor? YÖK atlas çöktü mü?

YÖK atlas neden açılmıyor?

YÖK atlasın sitesine girmeye çalışan öğrenciler “Bu siteye ulaşım sağlanamıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Yaşanan sıkıntı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken sıkıntının yaşanan yoğunluktan dolayı tahmin ediliyor.