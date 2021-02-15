Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenlemişti. Üniversite öğrencileri merak içinde anketin sonuçlarını bekliyor. YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak? Anket sonuçlarına göre üniversiteler açılacak mı, 2. dönem için karar belli oldu mu?

YÖK geçtiğimiz günlerde bir anket hazırladı. “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı” çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını” önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) anket yaparak öğrenci ve akademisyenlerin görüşlerini aldı. Peki, YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak? Anket sonuçlarına göre üniversiteler açılacak mı, 2. dönem için karar belli oldu mu?

Öte yandan YÖK Başkanı Saraç, "Üniversitelerde yüz yüze eğitim Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz" açıklaması yaptı.

YÖK'TEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.

“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.?

YÖK ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK anketi 11 Şubat Perşembe saat 17.00'de son buldu. Anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamaları belirleyecek. Sonuçlar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacak. Ancak anket sonuçları henüz belli olmadı.