YÖK 100/2000 Doktora Bursu başvuru süresi uzatıldı! YÖK'ten açıklama!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine 100/2000 YÖK Doktora Bursu başvurularının süresini 3 Temmuz Cuma gününe kadar uzattı. Peki, YÖK doktora bursu başvuruları nasıl yapılır? YÖK doktora başvuru ekranı...

YÖK, 100/2000 YÖK Doktora Burs Projesi ‘pandemi özel çağrısı’ hakkında açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada "Pandemi Dönemi Özel Çağrısı" (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)’nın başvuru dönemi 3 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır." denildi.

YÖK küresel salgın sürecindeki yeni koşullar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak proje kapsamında salgın odaklı 22 alan belirlemiş 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı'na çıkmıştı.

YÖK "100/2000 Doktora Projesi" kapsamında, dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu pandemi dönemine özel olmak üzere doktoralı insan kaynağına ihtiyacı karşılamak ve gelecek nesillere insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, YÖK tarafından belirlenen alanlarda burs verilecek.

YÖK DOKTORA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu kapsamda, devlet yükseköğretim kurumları, 17 Haziran-3 Temmuz arasında "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapacak.

Bu aşamada sadece üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak. Öğrencilere yönelik başvurular, kontenjan hak eden üniversitelerce daha sonra ilan edilecek.

YÖK DOKTORA BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLECEK?