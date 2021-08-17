YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, üniversite tercihi için son gün ne zaman? Yerleştirme takvimi!

YKS tercihleri 5 Ağustos’ta başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri 20 Ağustos’ta sona eriyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılan tercih işlemlerinin adından açıkta kalan adaylar için 2. ek tercih dönemi başlayacak. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına göre alınacak YKS ek tercihlerle tercih süreci tamamlanacak. Peki, YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte 2021 yerleştirme takvimi!

YKS üniversite tercihleri devam ediliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre adaylar üniversite için 24 tercih hakkı kullanacak. 2021-Merkezi yerleştirme tercih işlemlerine, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, ek yerleştirme tarihi ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler tercih sonuçları açıklanınca boş kontenjanların belirlenmesiyle netleşecek. YKS ek . yerleştirme tarihi dolayısıyla henüz belli değil. Tahmini Eylül ayının sonuna denk gelecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklanacağı henüz net değil. Üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı belli olunca sonuçların ağustos sonuna kadar açıklanması bekleniyor.