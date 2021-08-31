YKS sonuçları sorgulama! E-devlet üzerinden YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı (ÖSYM e-devlet girişi)

ÖSYM 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite adayları sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Sayfada sonuçlara erişim için ÖSYM şifresinin yanı sıra e-Devlet uzantısı üzerinden sayfaya erişim sağlanması halinde e-Dvret şifresi ile de giriş sağlanabilecek.

2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak.

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.