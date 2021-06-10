YKS sınav yerlerine nereden bakılır, YKS sınav yeri öğrenme? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir, YKS sınavına nerede gireceğim 2021?

YKS sınav yerlerine nereden bakılır? 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Peki, YKS sınav yerleri nereden bakılır? YKSK sınav yeri nasıl öğrenilir? YKSK sınav yeri öğrenme…

YKSK sınav yeri öğrenme süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. YKS sınav yerlerine nereden bakılır, YKSK sınav yeri öğrenme? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınavına nerede gireceğim 2021?

YKS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Bu yıl TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ