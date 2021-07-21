YKS ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu!

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS sonuçları için gözle ÖSYM'ye çevirldi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih maratonu başlayacak. Adaylar aldıkları puanlara göre hayalini kurdukları üniversitelere tercihlerini yapacak. Pek çok öğrencinin meraklı bekleyişi devam ederken ÖSYM YKS 2021'in örnek kılavuzunu paylaşmıştı. YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, YKS ne zaman açıklanır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte ÖSYM'nin YKS'yi açıklayacağı tarih...

Milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından tercihlere ilişkin örnek kılavuzu yayınlamış adaylardan üniversiteler ve tercih kurallarını incelemelerini istemişti. Adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, YKS ne zaman açıklanır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte ÖSYM'nin YKS'yi açıklayacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek. ÖSYM'nin yayınladığı örnek kılavuzda 2021 YKS tercih süreci, 5-13 Ağustos 2021 olarak belirtildi.

2021-YKS TERCİH KILAVUZU!

ÖSYM 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandıdığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

TERCİH DÖNEMİNDE YÖK'TEN SANAL FUAR!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla “Yükseköğretim Program Atlasında (YÖKATLAS)” yeni güncellemeler yapıldı. YÖK tarafından yapılan güncellemelerle tercih dönemindeki adaylar, Lisans Atlasında/Tercih Sihirbazında bir lisans programının bağlı olduğu bölüm/anabilim dalındaki öğretim elemanı bilgisine ve vakıf üniversitelerinin farklı kriterlere göre kendi içlerindeki sıralamalarına erişebilecek. Ayrıca, üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 3-6 Ağustos 2021 tarihlerinde “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” adıyla bir sanal fuar düzenleneceği de duyuruldu. Fuar’a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.