YKS ne zaman açıklanacak 2020? YKS sonuçları açıklanma tarihi! ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları 2020

YKS sonuçları için geri sayım başladı. 27 ve 28 Haziran’da yapılan TYT, AYT, YDT sınavına giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının 28 Haziran Pazar günü erişime açılmasıyla tahmini olarak puanlarını hesaplayan adaylar, YKS ne zaman açıklanacak, sorusuna cevap arıyor. İşte ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları 2020 takvimi…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınavına giren adayların en çok merak ettiği soruların başını çekiyor. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılan TYT, AYT, YDT oturumları tamamlanınca, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik tarih verildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BARAJI KAÇ, YKS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekiyor.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.