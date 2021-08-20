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YKS ile ilgili son dakika detayı! 8 bin lira hesaplara yatıyor! Milyonları kapsıyor

YKS ile ilgili son dakika detayı! 8 bin lira hesaplara yatıyor! Milyonları kapsıyor YKS ile ilgili son dakika açıklaması! YKS giren milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Aylık 8 bin lira hesaplarına yatıyor. Ayrıca ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi gibi birçok fırsat sunuluyor. Üniversitelerin cazip fırsatlarını değerlendirerek tercih yapmak için bugün son gün! İşte YKS giren öğrencilerin tercih yaparken dikkate alması gerektiği fırsatları...
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