YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı, YKS ikinci yerleştirme sonuçları merak ediliyor!

YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS ikinci ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihi sonrası herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ve 140 puan alanlar için tanınan YKS 2. tercih sonuçları merakla bekleniyor. YKS ek tercih işlemleri 18 Ekim tarihinde sona erdi. 2021 YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları için adaylar gözlerini ÖSYM ilan sayfasına çevirdi.

YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı, 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları ekim ayının sonu yaklaşırken en çok sorgulanan konulardan biri oldu. 140 puan alanlar ile ilk yerleştirmesinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih haklarını kullandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar…

YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih başvurusu sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.