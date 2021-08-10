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YKS barajı ile ilgili flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

10 Ağustos 2021 Salı - 14:26 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 14:35

MEB, ÖSYM ve YÖK YKS barajının düşürülmesi ile ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Üniversite kontenjanları açıklandıktan sonra çok sayıda alanın boşta kalacak olması sonrası baraj puanının düşürülmesi gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından dün de MHP lideri Devlet Bahçeli salgın dönemi nedeniyle baraj puanının aşağı çekilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını talep etmişti. İşte YKS baraj puanı ile ilgili detaylar detaylar...


YKS puanlarının açıklanması sonrasında baraj puanı altında kalan çok sayıda aday, kontenjanların boşta kalmasına neden oldu.  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında genel başarı düzeyinin bu yıl çok düştüğünü belirterek, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi.

YKS BARAJI DÜŞTÜ MÜ?

YÖK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Nihai karar bekleniyor. ÖSYM ve YÖK’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TYT, AYT BARAJ PUANI KAÇ?

Başarı puan yüzdelerine göre TYT’ye katılan adayların yüzde 68’i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti.

AYT’de alan ağırlık değerlendirmelerde ise sayısal puan türünde  adaylarının yüzde 42,85’i, Sözel’de 60,09’u, Eşit Ağırlık puan türünde yüzde 48,04’ü ve dil alanına yüzde 80,68’i 180  ve üzeri puan alarak barajı  geçti.

 

 

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