Yeşim Salkım: Yeterince evlendiğimi düşünüyorum

Dobra açıklamalarıyla her daim adından söz ettiren Yeşim Salkım, şimdilerde sözleri ve bestesi Bade Derinöz’e ait olan 'Niye Hayat?' düeti ile gündemde. Beş kez nikah masasına oturan 53 yaşındaki sanatçı, samimi açıklamalarda bulundu.

Sanat hayatına birçok hit sığdıran, oyunculuk kariyeriyle de beğeni toplayan Yeşim Salkım , Milliyet Instagram hesabından canlı olarak yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu' programına katıldı.

Bade Derinöz ile ortak çalışmanız olan 'Niye Hayat' geçtiğimiz ay çıktı. Şarkı derin anlam içermekte.

Benim için Bade çok kıymetli, kendisinin bana armağan ettiği parça Türkiye’nin içinden geçtiği bir durumu anlatıyor. Mutlaka ‘Niye Hayat’ deriz ve gün içerisinde de sürekli tekrar etmeye başladık. Hepimizin hayatında giriş, gelişme ve sonuç var. Ben diyorum ki; gözyaşının rengi yoktur, yaşadığımız tüm acılar aşağı yukarı aynıdır. Bu şarkı da biraz böyle. Bade şunu çok iyi anlatmıştır; ben hayatla kavgasını çok iyi sürdüren ve çok da güzel cilveleşen bir kadınmışım.

Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden hangisini hayatınızdan çıkarmak isterdiniz?

Hiçbirini çıkartmak istemezdim. Hayatımın her evresinde bir şeyler öğrendiğim için kendiyle barışmış, kendini savunabilen, empati kurabilen, bazı şeyleri arkasında bırakabilen, anneliği önemseyen biri oldum. Ben bu kıvama acılarla, yaşadığım güzelliklerle, aşkı uğruna paralanıp sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi arkamı dönüp çekip giderek geldim. Şahane bir hayatım oldu. Herkesin hayatı gibi benim hayatım da bana özel ve hayatımı çok seviyorum.

Projeleriniz, yaptığınız evlilikler ve dobra açıklamalarınız hep konuşuldu. Güçlü kadın profiliniz ve dobra yönünüz hep beğenildi. Hayatta kalma mücadelesi sizi ne kadar yordu?

Çok yordu. 'Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' demiş eskiler. Rahmetli Cem Karaca ve Barış Manço yaşıyor olsaydı haksızlıklara karşı susarlar mıydı? Ben artık 50 yaşında bir kadınım ve 30 senedir bu işi yapıyorum, gördüğüm yanlışı ve doğruyu 50 yaşında söyleyemeyeceksem hangi yaşta söyleyeceğim? Olduğunca doğal ve ben olarak yaşıyorum çünkü kendimi buldum. Bu saatten sonra kimseye zararım dokunamaz. Sadece 'yapma, yazık sana, günah' derim çünkü ben o yollardan geçtim.

Eskiden nelere daha çok sinirlenip, şimdi nelere daha çok gülüyorsun?

Sosyal bir devlete çok inanıyorum. Ülkemle ve mesleğimle alakalı olan çoğu yerde hakikaten çok sinirleniyorum. Sizin mesleğinizi biri gelip de yapmaya kalktığında, işi bu olmadığı için kızıyorum. Herkes işini kabul etse, herkes işini yapsa, herkes işinde başarılı olmaya çalışsa daha iyi olur. Birinin yerine oynamak çok hadsizce bir davranış ve insanlığa hiç yakışmıyor. Bu tamamen kapitalizm ile ilgili bir durumdur. Oturup bütün kitapları okuduğunuz zaman kapitalist sistemin toplumları nasıl bir bozguna uğrattığını görebilirsiniz.

Sosyal medya kullanımın artmasıyla birlikte gerçeklik algısı da değişmeye başladı. İnsanlar olduklarından daha çok görünmek istedikleri şekilde kendilerini yansıtmaya çalışıyor. İdeal kimlik yaratma çabası ve güzel görünme arzusu insanları estetik yaptırmaya yönlendiriyor. Estetik akımı ülkemizde de ciddi anlamda yaygınlaştı.

Her kadının güzel olduğuna inanıyorum. Allah bizi güzel yaratmış, aslında kendimizi nasıl kabul ettiğimizle ilgili alakalı bir şey. Daha çocuk yaşta denilen kızların bu kadar estetik merakı çok yanlış. Herkes aynı geziyor, herkesin gözleri aynı bakıyor, aynı giyiniyorlar, makyajla denize giriyorlar. Belli bir yaşa geldiğinde kendinle ilgili net kararlar alıp 55'inden sonra bir yarım yüz gerdirme belki yaptırırsın. Bu arada yakın bir zamanda kendi ürünümü çıkartıyorum. Yazın yüzünüzü, cildinizi koruyacak tek bir kremle günü kurtaracağınız ve yine tek bir kremle güneşten korunacağınız, 'benim cildim güzelmiş' diyeceğiniz... Aslında güzel olan cildinizi ortaya çıkartacağım.

Bu dünyayı kadınlar kurtaracak, bizim birbirimize çok ihtiyacımız var, kavgamızı gürültümüzü bir kenara kaldırıp 'gel güzel kardeşim, imece usulü şu işe bir el atalım' dersek her şey hallolur. Bizim vicdanımız, doğamız, bedenimiz bir erkeğinkiyle farklı. Biz doğurganlık özelliğimizle dünyaya geliyoruz, çocuk sahibi olmamız gerekmiyor, herkese bakabiliyoruz.

Büyük bir kaos yaşıyoruz, dünya olarak büyük bir oyunun içerisindeyiz. İki kere koronavirüs geçirmiş bir kadınım, inşallah bugünleri atlatıp gerçekleri daha rahat konuştuğumuz bir zamanda oturup, hep beraber gerçekten bunları konuşalım.