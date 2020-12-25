Yerli ve milli e-SIM kart geliyor!

eSIM altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak geliştirildiğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek. Acil uyarı sistemlerinin gelişiminin de önü açılacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli ‘eSIM’in akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacağını ve 2021’den itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

GÜVENLİ ÇİP

Karaismailoğlu, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuştu. Karaismailoğlu, “eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek” dedi.

KAZA ÖNLEME SİSTEMİ

Araçlarda yaygınlaşacak kaza önleme ve acil uyarı sistemleri gibi akıllı sistemlerin gelişiminin de önünün açılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Araçlarda ‘acil durum’ araması için kullanılan eCall sisteminin, eSIM ile yaygınlaşacak. Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek. Cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarını çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Hassas SIM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak.”

‘ÜRETEN 4 ÜLKEDEN BİRİ’

eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO ’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

HALİHAZIRDA KULLANILIYOR

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “eSIM çözümü sayesinde kullanıcılarımızın verisi Türkiye’de kalacak. Teknolojinin uçtan uca yerli ve milli olmasını sağlayacak bu çözümün Türkiye’ye özel olarak geliştirilebilmesi için yürütülen çalışmalarda aktif biçimde rol aldık. 2017’de başlayan Ar-Ge çalışmalarının sonucunda özel olarak geliştirilen bu çözümlerin halihazırda Belarus ve Ukrayna ’da kullanılıyor” dedi.

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