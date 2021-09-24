Yerli kripto parayla ilgili son dakika açıklaması! Dijital TL'de...

Yerli kripto para uygulamasıyla ilgili son dakika açıklaması! HAVELSAN duyurdu. Tasarımı, geliştirilmesi, siber güvenlik, dijital cüzdan uygulamalarından sorumlu olacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Yoğun işlerde her zaman olduğu gibi bu projeye de destek verecek" dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) medya paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'te Robotaksi Binek Otonom Araç, Sürü İHA ve Karma Sürü Simülasyon yarışmalarına destek verdiklerini belirten Nacar, stantlarında ise ürünlerini sergilediklerini, gençlere yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini, çocuklar için maket atölyeleri düzenlediklerini anlattı.

Etkinliklere yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Nacar, yıllar içerisinde TEKNOFEST ziyaretçilerinin ne istediğini bilen, daha bilinçli şekilde alana geldiğini söyledi.

Son dönemde Endonezya ile ticari anlamda güzel ilişkiler oluştuğunu, başta gemi olmak üzere çeşitli projelere yönelik imzalar attıklarını aktaran Nacar, "Burada havacılık alanında yapmış olduğumuz bir mutabakat zaptı oldu. Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi ve simülatör satışına yönelik. N-219 uçakları var, onun simülatörünün geliştirilmesi gibi konuları ele aldık. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) firmasıyla bir imza töreni oldu. Endonezya ile bundan sonra işlerimiz artarak büyüyecek. Endonezya, gelecek vadeden bir pazar. Ticari ilişkilerimizin daha iyi seviyelere gideceğini söylemek mümkün. Bu imza inşallah simülatör ihracatı getirecek, beklentimiz o yönde. Birkaç tür simülatör ihracatını getirebilecek bir imza olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

“DİJİTAL BİRLİK KONSEPTİNİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Mehmet Akif Nacar, şirketin bir süredir "dijital birlik" konsepti üzerinde çalıştığını, bu kapsamda insansız kara, deniz ve hava araçlarının birlikte operasyon, sürü şeklinde görev yapabilmesini ele aldıklarını söyledi.

Bu alandaki çalışmaların dijital birlikten dijital orduya kadar uzanabileceğine işaret eden Nacar, askeri personelin kıyafeti ve kullandığı silahların da sensörlerle sisteme dahil edilmesiyle kapsamlı komuta kontrol konsepti oluşturulabileceğini anlattı. Nacar, "Dijital birlik, gelişmekte olan ciddi bir alan. Bu konuyu önemsiyoruz. Bundan sonraki etkinliklerde de yer vereceğimiz ve ileriye taşıyacağımız bir konu olacak" dedi.

DİJİTAL İKİZLE MMU DAHA İLERİYE TAŞINACAK

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne ilişkin konuları da uzun zamandır görüştüklerini söyledi.

Harekat test ortamı yazılımı, mühendislik simülatörü anlamında çalışmalar yaptıklarını ve ana yazılım iş paketi konusunda da görüşmeler yürüttüklerini anlatan Nacar, şunları kaydetti:

"Siber güvenliğiyle ilgili birtakım çalışmalar var. Bir taraftan testler yapılırken test sonuçlarının görselleştirilmesi mümkün olacak. Bu anlamda motor tarafı, uçağın tümü ve başka sistemler için de bunu yapma imkanı var. Bu konuda modelleme, büyük veri analiz çalışmaları, yapay zeka çalışmaları sayesinde geliştirme sürecindeki test sayıları azalacak. Sonuçların net ve hızlı şekilde alınması sağlanacak. En önemlisi uçağın birebir dijitali yerde olmuş olacak. Uçtuğunda büyük veri akışıyla yerdeki sanal sistemin beslenmesiyle dijital ortamda fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığı, olası senaryolar yerde görülmüş olacak. Böylece geliştirmede daha ileri noktalara gitme şansı yakalanacak."

YERLİ KRİPTO PARANIN ALTYAPISINI HAZIRLAYACAK

"Dijital birlik", "dijital ikiz", "dijital dönüşüm" projeleri derken giderek dijitalleşen bir dünya için çözümler ürettiklerini vurgulayan Nacar, bu kapsamda son olarak "dijital para", "dijital Türk lirası (TL)" konusunun da gündemlerine girdiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın bu yönde bir girişim başlattığını hatırlatan Nacar, şunları kaydetti:

"Bu projenin fazları, prototip geliştirme aşamaları olacak ama adım atmak önemliydi. Türkiye'nin teknoloji devlerini bir araya getirdiler ve birişbirliği protokolü imzaladılar. HAVELSAN'ın öne çıktığı alan özellikle güvenli mobil haberleşme, biyometrik verilerle kimlik doğrulama, kimliklendirme konuları ve dağıtık defter uygulamaları dediğimiz, dijital cüzdana giden yolda geliştireceğimiz algoritmalar. Bütün bunlar mobil ortamda, mobil uygulama şeklinde gerçekleştirilecek. Bunların siber güvenliği, kripto güvenliği de ayrı bir konu. Bu artık blokzincir teknolojisiyle mi olur, başka bir teknoloji mi kullanılır önümüzdeki dönemde netleşecek. HAVELSAN, yazılım yoğun işlerde her zaman olduğu gibi bu projeye de destek verecek. İnandığımız, güzel bir proje olacak. Dünyada dijital para konusunda ilklerden biri olacak ülkemiz. İnşallah bu proje güzel bir şekilde neticelenir ve halkımızın dijital parayla tanışması mümkün olur."

HAVELSAN'IN DİJİTAL PARA SORUMLULUKLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , dijital para prototip uygulaması geliştirmek üzere bir proje inisiyatifi başlattı. HAVELSAN, ASELSAN , TÜBİTAK BİLGEM ile yapılan iş birliği ile Merkez Bankası Dijital Parası prototipi geliştirilmesi planlanıyor.

HAVELSAN bu kapsamda, proje geliştirme ortamının ve altyapısının oluşturulması ve yönetimi, dağıtık defter teknolojileri senaryoları, simülasyonları ve performans testleri, dijital para sistemi yönetim araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, siber güvenlik, dijital cüzdan uygulamaları iş paketlerinde ana sorumlu olarak görev alacak. Diğer bağlantılı iş paketlerinde de HAVELSAN destekleyici rolde bulunacak.

Projenin birinci fazında pilot uygulama senaryoları ve diğer fazların yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması öngörülüyor. Ayrıca, minimum uygulanabilir ürünün belirlenmesi hedefleniyor.