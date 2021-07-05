Yerli Hyundai SUV 201.9 bin TL’den geldi!

Üç farklı motor ve donanım seçeneğine sahip olan Hyundai BAYON’un fiyatları 201.900 TL’den başlıyor.Türkiye’de 1997 yılından bu yana üretimini sürdüren Hyundai Assan, şu an bantlarından indirdiği yeni nesil i10 ve i20 modellerinin yanına BAYON’u da ekledi. 50 milyon Euro’dan fazla ek yatırımla devreye alınan BAYON sayesinde, geçtiğimiz yıl başında üretimine başlanan Yeni i10 ve Ağustos ayı itibariyle bantlardan inen Yeni i20 ile toplam 170 milyon Euro’nun üstündeki yatırım da tamamlanmış oldu.

Sadece Türkiye’de üretilecek



Hyundai’nin SUV ailesini tamamlayan kompakt boyutlardaki BAYON, yıllık 230.000 adetlik üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda i10 ve i20’de olduğu gibi 40’tan fazla dünya ülkesine sadece Türkiye’den ihraç edilecek.

Hyundai Assan başkanı Sangsu Kim,” Geçtiğimiz yıl yeni i10 ve i20 projelerimizi gecikmeden tamamladık. Bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak BAYON’un seri üretimine tam planladığımız tarihte başladık.

BAYON üretimimizle birlikte 170 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Bu katma değeri yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan’ın kardeş ülkemiz Türkiye’deki geleceği için kilit bir rol oynayacak.Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.





Motor seçenekleri ve hacim



Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel de, “Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan BAYON’un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz.

Araca şimdiden büyük talep var”dedi. B-SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.500 mm. BAYON, 2.580 mm dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de sunuluyor. BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman ve 120 beygir gücüyle sunuluyor.