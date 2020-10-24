Yerli dijital servisler dünyaya ihraç ediliyor

Teknolojik iletişim operatör şirketi Turkcell, geliştirdiği dijital servislerini dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğini duyurdu. BiP, TV+,lifebox ve Hızlı Giriş servisleri, Digicel işbirliğiyle32 ülkede 13 milyon kullanıcının hizmetine sunuluyor.

Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel, Turkcell 'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, yaşam ve iletişim platformu BiP, TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş’i faaliyet gösterdiği32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Kullanıcı sayısını global olarak artırmaya devam eden BiP’in, Karayipler’de gerçekleştirilen tanıtımından ardından yaklaşık 1 milyon indirilmeye ulaştığı bildirildi.

Turkcell’in dijital servisleri BiP, TV+ ve lifebox yapılan anlaşma ile birlikte 13 milyonu aşkın Digicel müşterisine ulaştı. Yapılan açıklamada, Karayipler'de de aynı isimle kullanıma sunulan BiP’in, kullanıcılara hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesajlaşma, 'Keşfet' özelliği, gerçek zamanlı çeviri ve web üzerinden kullanım imkanı sunduğu bildirildi.

Platformun ‘Keşfet’ bölümü, Digicel tarafından oluşturulan hizmet kanallarını içerdiğine dair bilgilerin yer aldığı açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Digicel, Turkcell'in bulut depolama uygulaması lifebox'ı Billo adıyla, TV platformu TV+'ı ise PlayGO adıyla piyasaya sürdü. lifebox, telefon rehberi yedekleme, yüz ve görüntü tanıma, kişi yedekleme ve yapay zeka teknolojisini kullanarak resimleri depolayan PhotoPick özelliklerini sunacak. Kullanıcılara 70 canlı TV kanalı ve 3 bin 200 video içeriği sunan Play GO’ya Digicel müşterileri Turkcell’in hızlı ve güvenilir kimlik doğrulama hizmeti Fast Login üzerinden platforma giriş yapacak”

ATAÇ TANSUĞ: TÜRKİYE’NİN DİJİTAL İHRACATINDA LİDER POZİSYONUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, dünyadaki diğer telekom operatörlerine sundukları dijital servislerle dijital ihracatın lideri olduklarını belirterek, “Digicel ile ortaklığımız sayesinde, dijital servislerimizin başarıöyküsü Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik ile birliktetoplam 32 ülkede devam ediyor. Turkcell’in iştiraki LifecellVentures, şu anda 39 ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye hizmet veriyor. BiP, TV+, lifebox, fizy , Dergilik, YaaniMail ve Paycell gibi yerel dijital servislerimizin erişimini tüm dünyada genişletmeye ve Türkiye'deki dijital ihracatın öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Turkcell'in dijital ihracatın itici gücü olduğuna ve bu yıl şirketin gündemindeki önemine vurgu yapan Tansuğ, “COVID-19 sürecinde iletişimin ne kadar hayati bir önemi olduğunu hep beraber deneyimledik. Dijital servisler tüm dünyada en önemli iletişim aracı haline geldi. Bu noktada, müşterilerimize Türkiye'de kesintisiz yüksek hızlı iletişim hizmetleri sunmaya devam ederken, dünya çapında ortaklık kurduğumuz operatörlerin de yanında yer alıyoruz" dedi.

Turkcell'in 2018'de başlattığı dijital ihracat hamlesinin ardından Digicel, Ocak 2019'da imzaladığı anlaşma ile BiP, lifebox ve TV+'ı dijital servisler portföyüne eklemişti. Digicel; Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik'te 32 pazarda faaliyet gösteriyor.