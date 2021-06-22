Yerli aşının adı ne? Yerli aşı ne zaman başlayacak? İşte yerli aşıda son durum!

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması gönüllüler üzerinde yürütülen aşılama programı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli aşının isminin de TURKOVAC olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin salgınla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aradıklarını söyledi. Peki, Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman başlayacak? Yerli aşı inaktif mi? İşte yerli aşıda son durum!
Yerli koronavirüs aşısı ile ilgili müjde geldi. Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşıda gönüllüler üzerinde yürütülen aşılama programı başladı.
YERLİ AŞININ İSMİ NE? YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında yürütülen Ankara Şehir Hastanesi'ndeki programa çevrimiçi olarak katıldı. Erdoğan, "Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu söyledi.