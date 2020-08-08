Yerleşme kanaması ne zaman olur? Hamilelikte kanama neden olur?

Hamileliğin ilk dönemleri önemli ve hassas bir dönemdir. Hamileliğin ilk zamanlarında bebek bekleyen anneleri tedirgin eden durumlar yaşanabilir. Özellikle gebeliğin ilk zamanlarında yaşanan yerleşme kanaması genellikle çiftleri endişelendirir. Peki, Yerleşme kanaması ne zaman olur? Yerleşme kanaması neden olur? Hamilelikte kanama neden olur? İşte yerleşme kanaması (implantasyon) ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Gebeliğin ilk üç aylık döneminde anne adayının vücudunda bazı değişiklikler meydana gelebilir. Gebeliğin ilk öğrenildiği andan itibaren anne adayı kendisinde bir takım değişikliklerin olduğunu farkeder. Bebek bekleyen çiftler için hamileliğin ilk dönemleri tedirginlik içinde geçer. Yaşanacak bir aksilik hem anneyi hem de babayı tedirgin edebilir. Özellikle bazı hamilelerde görülen yerleşme kanamasıyani implantasyon çiftler için korkuya ve paniğe neden olabilir. Peki, Yerleşme kanaması ne zaman olur? Hamilelik te kanama neden olur? İşte Hamilelikte kanamanın nedenleri ve yerleşme kanaması hakkında bilmeniz gerekenler...

HAMİLELİKTE KANAMA NEDEN OLUR?

Hamileliğin ilk zamanlarında hormon seviyelerinde ve kan akışında artış görülür. Çoğu hamileliğin ilk trimesteri yani ilk üç aylık döneminde kanama yaygın olarak görülebilir. Gebeliğin ilk üç ayında görülen bu kanamaları pek çok kadın yaşayabilir. Hamilelerde lekelenme veya hafif kanama varsa ve bu bir veya iki gün sürerse, endişelenecek bir durum yoktur. Ağır kanama ve diğer semptomlar hamilelikte daha ciddi durumların göstergesi olabilir.

Gebeliğin başlangıcında, implantasyondenilen bebeğin rahim içine yerleşme kanaması olabilir. Bu kanama lekelenmeler şeklinde olabileceği gibi adet kanamaları şeklinde de olabilir. Bunun dışında hamileliğin ilerleyen haftalarında düşük ile ilgili kanamalar olabilir, bunlar da adet değildir. Hamilelik süresince meydana gelen az veya çok herhangi bir kanama durumunda, hemen doktora başvurulması gerekir. Şunu unutmayın gebelik esnasında oluşan kanamaların hiç birisi normal kabul edilmez.

YERLEŞME KANAMASI NE ZAMAN OLUR?

Hamilelikte yerleşme kanaması gebe kaldıktan yaklaşık 6 ila 12 gün sonra gerçekleşir. İmplantasyon kanaması yani yerleşme kanaması genellikle adet (regl) durumundan daha hafif görülür. Yerleşme kanaması açık pembe ila donuk kahverengi şeklinde gelebilir. Genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer ve ağır kanama içermez.

HER KANAMA YERLEŞME KANAMASI OLMAYABİLİR!

Gebelikte kan gelmesi durumu hemileliğin dönemlerine göre; dış gebelik, mol gebeliği (üzüm gebeliği), bebeğin eşinin önde yer alması (plasenta praevia), eşin yerinden erken ayrılması (dekolman plasenta) gibi nedenler ile kanama olabilir. Gebelik esnasında vajinadan rahim ağzından iyi veya kötü huylu tümörler hamileyken kanama belirtisi verebilir. Hamileliğin özellikle ilk haftalarında kahverengi leke tarzı kanamalar sık görülür. Bu yüzden hamileliğin ilk aylarında leke gelmesi normal sayılır. Asıl korktuğumuz yoğun kırmızı renkli kanamadır. Vajinal kanama ilk üç aylık dönemde normal bir bulgu değildir. Fakat hamilelikte tüm gebelerin yüzde 20’sinde görülebilir. Pek çok kişinin yaşadığı olay aslında bir adet görme şekli değil hamilelikte yerleşme kanaması ya da düşük tehditdidir.

KANAMA SIKLIĞI ÖNEMLİ!

Bazen lekelenme veya hafif kanama olarak başlayan şey ağır kanama olur. İlk trimesterdeki herhangi bir ağır kanamanın, özellikle de ağrı nız varsa, düşükle bağlantılı olabileceği doğrudur. Çoğu düşük hamileliğin ilk üç ayında meydana gelir.

Düşük yapıyorsanız, aşağıdaki belirtilere sahip olabilirsiniz:

- Ağır vajinal kanama

- Parlak kırmızıdan kahverengiye dönüşen kanama

- Alt midede ağrı

- Belinizde donuk veya keskin ağrı

- Şiddetli kramp

- Kan veya doku pıhtıları