Yenilenen Skoda Fabia kasımda gelecek!

Modüler MQB-A0 platformu üzerine yapılan Yeni FABIA, Skoda markasının fonksiyonellik, geniş iç hacim, Simply Clever özelliklerini taşıyarak yenilendi. Markanın ürün gamında 20 yılın üzerinde bir model olan Fabia 22 yılda 4.5 milyondan fazla sattı. Araç, ilk üç nesil ile karşılaştırıldığında ağırlığını korurken içeride ve dışarıda daha büyük hale getirildi. 4,108 mm uzunluğu ile ilk kez dört metre sınırını aştı. Yeni FABIA mevcut nesle göre 111 mm daha uzun. Aks aralığı 94 mm artarak 2,564 mm olurken, 48 mm artışla genişliği 1,780 mm’ye ulaştı. Artan ölçüleriyle birlikte zaten geniş olan FABIA kabini, daha da iddialı oldu.

50 lt fazla alan



Skoda aynı zamanda Fabia’nın bagajında da 50 litre ile önemli ölçüde bir artış elde etti. Böylece segmentinin en büyük bagajı hacmini daha da ileriye taşıdı. 380 litre bagaj hacmine sahip Yeni FABIA, koltuklar katlandığında 1.190 litre hacim sunuyor.

Aerodinamik olarak optimize edilen jantlar ve ön tamponun altında aktif olarak ayarlanan soğutma panjurlarıyla yeni FABIA, B segmentinde bir rekor olacak şekilde 0.28 rüzgar direnci kat sayısına ulaşmayı başardı. Akıllı soğutma panjurları, 120 km/s hızda giderken yakıt tüketimini 100 kilometre başına 0.2 litre düşürdü.



Düşük yakıt tüketimi



Yeni nesil Fabia daha fazla motor seçeneğiyle birlikte düşük yakıt tüketimi sunacak. FABIA’da EVO nesil beş motor seçeneği yer alacak. Her biri Euro 6d emisyon standartlarına uygun olan motorlar, 1.0 litre ve 1.5 litre hacminde. 3 silindirli 1.0 litre motorlar, 65 PS, 80 PS, 95 PS ve 110 PS güçlerinde tercih edilebilecek. 1.5 litrelik dört silindirli motor ise 150 PS güç ve 250 Nm torka sahip olacak.

Yeni FABIA motor seçeneklerine göre 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilecek. Aynı zamanda Fabia opsiyonel 50 litrelik yakıt deposuyla alınabilecek ve bu sayede WLTP çevrimine göre 900 kilometreden daha fazla menzil kat edebilecek.