Yenilenen elektrikli KONA gelecek yıl Türkiye'de!

Hyundai, B-SUV modeli Kona EV’yi geliştirerek satışa sundu. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören Kona EV, satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana 120 bin adetten fazla satış yaptı. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da yapılan menzil denemesinde de tek şarj ile 1.026 km kat ederek rekor kıran araç böylelikle elektrikli otomobillerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Eskisinden daha uzun

Yeni Kona Electric, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor. Yeni görünümlü tamamen kapalı ızgaraya sahip ön kısım, bir önceki modele göre daha modern ve daha estetik. Arka tamponda ise otomobilin genel görünümüne anlam katmak için yatay gri çizgili difüzör kullanılmış. İçten yanmalı ve hibrit motorlara sahip diğer kardeşleri gibi Yeni Kona EV de önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun. Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat koltukları ve döşemeleri de güncellemeden nasibini almış. Kona Electric, diğer Hyundai modellerinde de kullanılan 10,25 inç dijital gösterge ile donatılırken ayrıca isteğe bağlı olarak 10,25 inç AVN multimedya ekranıyla da satın alınabiliyor.

Uzaktan şarj özelliği

“Uzaktan Şarj” özelliği sayesinde ise sürücüler Bluelink uygulaması aracılığıyla akıllı Bir önceki modelde olduğu gibi Yeni KONA Electric de performanstan ödün vermeden, iki farklı sıfır emisyona sahip elektrikli güç aktarma organıyla üretiliyor.Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Her iki güç aktarma organı da 395 Nm anlık tork sağlayarak ilk saniyeden itibaren tam güçle sürüşü eğlenceli hale getiriyor. Segmentindeki en uzun sürüş menzillerinden birine sahip olan KONA EV, tek bir şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor. Otomobilin 2021 yılında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.