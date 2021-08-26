Yenilenen Dacia Duster 199 bin TL’den satışa çıktı!

Günlük kullanım ve outdoor maceralar için ideal yol arkadaşı Duster, yeni yüzüyle SUV segmentine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. . 2010 yılından bu yana 2 milyon müşteriye ulaşarak Dacia markasının ikonu haline Duster, yeni EDC şanzıman seçeneğiyle başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Dacia Duster, yenilenen üstün sürüş özellikleri ve dış tasarımıyla çok kullanışlı bir SUV isteyen kullanıcıların adresi olmaya devam ediyor. EDC şanzımanın Duster’ın gücüne güç katacağını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Dacia olarak modern otomobillerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temel felsefemiz olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modern çözümü ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster, dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020’de ve bu yılın Ocak-Temmuz döneminde SUV lideri konumunda bulunan model, bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4x4 liderliğine sahip. Güvenilir ve sağlamlığı, modern tasarımı, geniş servis ağı ve optimum fiyat fayda oranı Duster’ın liderliğinde büyük rol oynuyor”dedi.

Otomatik vites 229.9 bin TL



Yeni Duster’ın fiyatları 199 bin TL’den başlıyor. Otomatik vitesli 1.3 benzinli motor 229.9 ve 254 bin TL’lik 2 versiyona sahip. Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor.Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster'ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor. Ön arka koruma kızakları, yan aynalar ve çift renkli tavan barlarındaki krom detaylar da dış tasarımda bütünlük sağlıyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor. Tasarımcıların ve mühendislerin yeni çalışmalarıyla, aerodinami daha da gelişiyor. Rüzgâr tünelinde test edilen yeni arka spoiler tasarımı ve yeni 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar aerodinamik yapıya katkı sağlıyor. Rüzgâr sürtünme alanı dahil olmak üzere CO2 optimizasyonları, Duster’ın 4x4 versiyonunda CO2 seviyesini 5,8 grama kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Azalan CO2 ile düşük yakıt tüketimi birbiriyle paralellik sergilediğinden, Duster’daki aerodinamik iyileşme tüketiciler için iki yönlü fayda sağlıyor.



Hem asfalt hem de outdoor



Yeni Dacia Duster, yerden yüksek yapısı, yeni lastikleri ve özel 4x4 ekranıyla hem günlük hem de outdoor kullanımda gerçek bir SUV deneyimi sunuyor.



Yeni Dacia Duster önden çekişli versiyonda 217 mm ve 4x4 versiyonunda 214 mm yerden yükseklik sunarken, 21 derecelik bir kırılma açısı ile 30 derece yaklaşma açısı sağlıyor. Önden çekişli versiyonda 34 derece ve 4x4 versiyonda 33 derece uzaklaşma açısı gibi niteliklerle sorunsuz bir sürüş sunmaya devam ediyor.30 km/s ile 140 km/s arasında çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor.



EDC şanzıman ve motor yelpazesi



Yeni Duster'ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği 6 vitesli otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor. EDC otomatik çift kavramalı otomatik şanzıman sürüş keyfi ve konforuna ek olarak manuel şanzıman ile benzer seviyede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon seviyesine imza atıyor.Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşıyor. Bagajda, stepne yuvasında kapasitesi 16,2 litre arttırılan LPG deposu bulunuyor. Bu sayede menzil, toplamda 250 kilometreden fazla artırıyor. Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam 1.235 km’ye kadar menzile ulaşıyor.