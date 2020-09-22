Yenilenen Citroen C3’ün fiyatı belli oldu

Üretildiği 2002’den bu yana yaklaşık 4,5 milyon adet satan C3, Aralık 2019 sonu itibariyle Citroen ürün gamının en çok satan modeli konumunda. Avrupa B segmentinin en çok satan ilk beş modelinden birisi olan C3 satışa sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 850.000'den fazla satış yaptı.

Farklı renk uygulamaları



Versiyona bağlı olarak 640 mm’ye kadar ulaşan büyük çaplı tekerlekler yeni C3’ün yola daha iyi oturmasını sağlıyor. Geniş kişiselleştirme seçeneklerine sahip otomobil , gövde renklerinden, çift renk uygulamasına, sis farları ve Airbump çevresinde yeni renkli süslemeler ve tavan kapsülünü süsleyen renk uygulamalarına sahip. . Yeni C3 yedi gövde rengi, Airbump ve sis lambalarını çevreleyen dört renk paketi, dört tavan rengi seçeneği, üç tavan dekoru rengi dışında 16 inç yeni jant modeli ile segmentteki en kişiselleştirilebilir araçlardan biri konumuna gelmiş.





Benzinli motorla piyasada



Uzunluğu 3,99 metre olan beş kapılı kompakt hatchback model gelişmiş bir süspansiyon sistemine sahip. Advanced Comfort koltuklara sahip araç 15 mm kalınlıktaki dolgu malzemesinin de katkısıyla konforlu bir oturuş hedefliyor. Araçta yeni ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası gibi sistemler mevcut. C3, 10,7 metre dönüş çapına sahip. Başlangıç seviyesinde benzinli üç silindirli PureTech 83 S&S beş vitesli manuel şanzıman, bir üst basamakta ise otomatik şanzıman kullanıcıları için yeni C3 PureTech 110 S&S EAT6 sunuluyor. Bu yıl yaklaşık 4 bin C3 satmayı hedefleyen Citroen Türkiye 2020’de toplam 28 bin satış yaparak 2019’un 2.5 katına çıkmayı planlıyor.