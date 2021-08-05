Yeniçağın yükselen turizm modeli: Dental turizm

Diş turizminin kişilerin daha düşük maliyetli diş bakımı almak için yabancı ülkelere seyahat etme ile oluştuğunu belirten Diş hekimi Şahin Durmuş, diş turizmi ile ilgili merak edilenleri aktardı.

Eşsiz bir gülüş ve sağlık lı bir ağza sahip olmayı arzu eden birçok uluslararası hasta, diş tedavilerini yurtdışında yaptırmayı tercih ediyor. Bunun ana nedeni, aynı tedaviyi çok daha düşük bir fiyata alabilme potansiyelidir. Bir tatili de içeren tedavi paketleri sunan birçok denizaşırı klinik sayesinde diş turizmi, uluslararası hastalar için kaçırılmayacak bir fırsat haline geliyor.

Diş turizmi ya da daha yaygın bilinen adıyla ‘’Dental Turizm’’, medikal turizmin hızla büyüyen bir alanı olmakla birlikte esasen bu, daha düşük maliyetli diş bakımı almak için yabancı ülkelere seyahat eden insanlar etrafında dönen ve genellikle bunu hedef ülkenin turistik deneyimiyle birleştiren bir medikal turizm modelidir. Bütün bir endüstri, diğer ülkelerdeki hastaları bakımla buluşturmak etrafında dönüyor denebilir.

Peki, hastaların yurtdışında tedavi almak istemelerinin altında yatan sebepler nelerdir?

Genel Müdür Abd ullah Bekiroğlu, tıp ve diş turizmi hastalarının başka ülkelerde tedavi görmek istemeleri başlıca birkaç nedene dayandığını belirtmiştir. Bunların başında daha yüksek nitelikli bir tedaviyi daha az maliyetle alma isteği bulunmaktadır. Çünkü maliyet, insanları uygun diş tedavisi alma noktasında iki kez düşündürür. Diş tedavi maliyetleri, özellikle yirmi yaş dişinin çıkarılması, diş implantı yerleştirilmesi veya birinci sınıf protez tedavileri gibi cerrahi tedaviler, dikkatli bir bütçeleme gerektirebilir. Özellikle diş sigorta sı olmayanlar için. Neyse ki bunun çözümü olarak dünya ülkeleri vatandaşları son on yılda çok popüler hale gelen denizaşırı diş tedavisini tercih etmektedirler.

Pazar uzmanları, küresel dental turizm endüstrisinin 2025'te 5,83 milyar dolarlık bir sektör olacağını tahmin ediyor. Bu büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri gelişmiş ülkelerdeki uçuk tedavi maliyetleridir. Bir diğer önemli etken ise, tercih edilen diş hekimliği prosedürleri için sigorta kapsamının olmamasıdır.

Tayland, Macaristan, İspanya, Polonya, Kosta Rika, Filipinler, Örneğin; Medikal turistleri bilgilendirmek amacıyla farklı ülkelerdeki tıbbi prosedürleri araştıran bir şirkete göre, ülkede diş tedavilerinin aşırı yüksek olması nedeni ile ABD'li hastaların diş turizmi için yöneldikleri ilk 10 destinasyonun Meksika Malezya , Türkiye ve Çek Cumhuriyeti olduğu görülmektedir.

Çoğu “diş turisti” tedavi maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu yerlerden geliyor

Destinasyonlar ise daha düşük fiyatlı hizmetleriyle tanınan ülkelerdir. Şüphesiz ki burada tercih edilen destinasyon listesinin başında yer almak düşük maliyetin yanı sıra yüksek nitelikli işçilik, hız ve etkin teknoloji kullanımıyla da yakından ilgilidir. Zira çoğu insan bunu maddi açıdan kendi ülkelerinde karşılayamayacakları yüksek kaliteli diş tedavisi almak için yapıyor.

Diş bakımı hizmetlerinin yüksek maliyeti, sigorta kapsamının olmaması ve kendi ülkelerindeki mevcut hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlik, insanları yabancı ülkelerde ekonomik, hızlı ve daha kaliteli diş bakımı aramaya motive ediyor. İnsanlar diş sağlığını korumak, iyileştirmek veya eski haline getirmek için yurt dışına seyahat ederken, tatillerini de hedef ülkede geçirme fırsatını değerlendiriyorlar.

Önceleri hastalar, sağlık sistemlerinin diğer küresel bölgelere göre daha gelişmiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa 'da tıbbi bakım ararlardı. Günümüzde ise, son derece gelişmiş ülkelerden giderek daha fazla insan, makul ücretler ve daha kısa bekleme süreleri ile kaliteli sağlık hizmeti almak için daha az gelişmiş ülkelere seyahat etmektedir.

Bu bağlamda Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Hindistan Singapur gibi Asya ülkeleri medikal turist çekme konusunda büyük yatırımlar yapmakta ve pazar paylarını yükseltmek için rekabet etmektedir. Bu ülkeler, rakip destinasyonlara göre rekabet avantajı elde etmek için uluslararası eğitimli doktorlar ve modern sağlık hizmetleri altyapıları kullanmaktadır.

Türkiye’de diş tedavisi gerçekten daha mı az maliyetli?

Neden Türkiye dental turizmde önemli bir destinasyon? Türkiye’de dış tedavisi olursam memnun kalır mıyım? Bu ve benzeri sorular uluslararası dental turizmi hastalarının aklında gelen yığınla sorudan sadece bir kaçı.

Şu bir gerçektir ki hastalar, Türkiye'ye seyahat ettikleri takdirde diş tedavi fiyatlarının daha düşük olduğunu, örneğin İngiltere ’deki diş tedavi fiyatlarına oranla %50-70 oranında bir tasarruf sağladığını görüyorlar. Sadece ağır diş tedavileri için değil, aynı zamanda diş beyazlatma, gülüş tasarımı ve hatta kron, köprü ve protez gibi diğer kozmetik tedaviler için Türkiye diğer ülkelere göre düşük maliyet, dolayısıyla yüksek tasarruf avantajı sağlıyor. Ayrıca bekleme sürelerinin neredeyse hiç olmadığı da kaçınılmaz bir gerçektir.

Öte yandan Türkiye'de diş turizminin büyümesi sadece fiyata bağlı değil; sektör ayrıca iyi bir itibar sağlamak için diş hekimlerinin yüksek standartları sürdürmesine de bağlıdır. Diş tedavisi ve kozmetik cerrahi dahil olmak üzere tıbbi tedavi için her yıl yarım milyondan fazla turist ülkeyi ziyaret ediyor.

Kayıp yıl olara da adlandırılan 2020 yılında ülkeyi 100.000 dental turist ziyaret ederken, Türkiye’de diş tedavisi gören yabancı hastaların %90 yüksek memnuniyetle ülkelerine dönmektedirler.