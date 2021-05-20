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Yeni Zelanda, Antarktika için 247 milyon dolar harcayacak

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 17:50 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 17:50

Yeni Zelanda, Antarktika kıtasındaki Scott Üssü'nü yeniden inşa etmek üzere gelecek 7 yılda 247 milyon dolar harcamayı planlıyor.


Maliye Bakanı Grant Robertson, üssün yeniden inşasına dair harcama  planının yer aldığı yeni mali yıl bütçe tasarısını parlamentoya sundu.
 
Tasarıda, 1957'de kurulan ve Antarktika'daki uluslararası araştırma  faaliyetleri için önemli bir merkez olan üssün yeniden inşası için 247 milyon  dolar harcanacağı belirtildi.
 
Proje kapsamında, 1980'lerde inşa edilen 12 ek bina yıkılarak  birbiriyle bağlantılı 3 modern tesis inşa edilecek. Tesislerden ilki bilim  görevleri, ikincisi mühendislik görevleri ve depolama, üçüncüsü ise yemek ve  konaklama için kullanılacak.
 
Tesis tamamlandığında aynı anda 100 kişiyi misafir edebilecek  kapasiteye ulaşacak.
 
Yeni Zelanda, Antarktika'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle öteden beri  buz kıtasındaki keşif ve araştırma faaliyetlerinin önemli bir durağı konumunda  bulunuyor.
 
  
 

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