Yeni saadet zinciri vurgunu! Kokoreççi 2 milyon lira kaptırdı

Aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile on binlerce kişiden para toplayan bir saadet zinciri çöktü. Eskişehir’de ofisi bulunan Smart Trade Coin isimli zincir üzerinden toplanan paraların aktığı yer ise Türkiye’ye 13 bin kilometre uzaklıktaki Marshall Adaları. Eskişehirli bir kokoreççinin de sisteme kaptırdığı paranın 2 milyon TL olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'de Kenan Şeranoğlu’nun başında olduğu ‘Titan’ ile başlayan saadet zincirlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ancak hemen her saadet zincirinin sonu da kâbusla bitiyor. Kısa sürede çok para kazanmak isteyen çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bu sistemler üye bulmakta zorlanmıyor. Aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile ortaya çıkıp üyelerini ortada bırakan son sistemin ise ‘Smart Trade Coin’ olduğu ileri sürüldü. Kripto para dünyasının işleyişini dahi bilmeyen on binlerce kişinin bu sisteme para yatırdığı ortaya çıktı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İddialara göre sisteme üyelik için ilk olarak bir paket satın almak gerekiyor. İsteyen 100 dolar a, isteyen 1000 dolara paket satın alabiliyor. Söz konusu paketler için ücret alınmasının gerekçesi “Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor” olarak açıklanıyor. Kimi, ödemeyi kripto para Etherium olarak yaparken, kimilerinin ise elden para yatırdığı ileri sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre ödemelerin önemli bir kısmı elden yapıldı.

200 BİN KİŞİ DAHİL EDİLDİ

5 bin dolar veren de oldu 50 bin dolar veren de. Sistem, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiği için herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı. Türkiye’nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de para kaptırdı. Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Sisteme para kaptıran meslek gruplarında ise yok yok. Birçok esnafın da para yatırdığı sisteme üye olan en dikkat çekici isimlerden biri Ramazan Oruç. Oruç, Eskişehir ’de bulunan By Ramazan Kokoreç isimli işyerinin sahibi. Oruç’un sisteme yatırdığı paranın 2 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada Ramazan Oruç’un ismi, bir kaç yıl önce de benzer bir saadet zincirinde geçmişti.

TEDBİR KOYUN

Birçok üye, paralarını alamayınca sistemin Türkiye lider grubunda yer alan isimlere ulaşmaya çalıştı. ‘Smart Trade Coin’in Eskişehir’deki ofisini basan bir grup, “Kâr payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter” diyerek tepki gösterdi. Muhatap bulamayan üyeler, Eskişehir başta olmak üzere bulundukları birçok ilde adliyelerin yolunu tuttu. “Dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıklara yaptıkları başvurularda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konulmasını istedi.

‘ŞALTERİN İNECEĞİNİ BİLİYORDUK’

Sistemin Türkiye’deki lider ekibinde yer alan isimlerden Osman Esmer, Hürriyet’in soruları üzerine “Biz bu işte günün birinde şalterin ineceğini biliyorduk. Ben esnafım. Yakın çevremden akrabalarımdan insanları sisteme dahil ettim. Benim yönlendirmemle sisteme girenler paralarını aldı. Ben kendim de para yatırdım. Bir zararım yok” diye konuştu. Esmer’in bundan 2 ay önce 220 bin TL sermaye ile bir şirket kurduğu anlaşıldı. Öte yandan, Esmer’in yanı sıra Emre Ünal, Çiğdem Karaca , İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz, İlhan Çetiner gibi isimlerin de sistemin Türkiye lider ekibinde yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu isimlerin daha önce de bir kaç farklı saadet zincirinin yöneticiliğini yaptıkları iddia edildi.

PARALAR MARSHALL ADALARI’NA AKTI

Kripto para piyasasında alım satım yapıldığı belirtilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler. Türkiye’nin yanı sıra başka bir çok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında bulunan Marshall Adaları. Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada ülkesine aktarılan paraların izine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinmiyor. (Hürriyet)