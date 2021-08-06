Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli, kaç yaşında, evli mi eşi kim?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, Milli Eğitim Bakanı nerelidir? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa eden Ziya Selçuk yerine bakan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Özer'i Milli Eğitim Bakanı olarak atadı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer, eski ÖSYM başkanı ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nin eski rektörü. Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin 10 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan ilk kabinesinde görev almıştı. Ziya Selçuk'un yerine 2017-2018 arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Özer atandı. Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı. Peki, Mahmut Özer nereli, kaç yaşında, evli mi eşi kim?

Mahmut Özer kimdir?

Profesör Doktor Mahmut Özer, eğitim camiasının yakından tanıdığı bir isim. Eski ÖSYM Başkanı olan Özer, 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde öğretim üyelikleri yaptı.

Mahmut Özer, 4 Ekim 2017'de ÖSYM Başkanı olarak atandı. 2018'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yaklaşik 3 yıldır Bakan Yardımcısı olan Özer, mesleki teknik eğitim, ortaöğretim, ölçme değerlendirme, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri konusunda çalışmalar yürütüyordu.