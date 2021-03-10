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Yeni Ferrari’nin lastikleri İzmit’ten gidecek!

10 Mart 2021 Çarşamba - 15:25 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 15:25

Pirelli’nin İzmit’te ürettiği P Zero DHE lastikler, yeni Ferrari 488 GT Modificata’nın orijinal ekipmanı olarak seçildi.


Pirelli’nin GT3 otomobiller için geliştirdiği P Zero DHE yarış lastikleri, önde 325/680-18 ve arkada 325/705-18 ebatlı olarak yeni Ferrari’nin ekipmanı oldu. Sınırlı sayıda üretilen Ferrari 488 GT Modificata, dünya çapındaki GT şampiyonalarında Ferrari ile yarışan müşterilere hitap ediyor. Modificata, hem 488 GTE hem de 488 GT3 yarış otomobillerinin ruhunu mükemmel bir şekilde yakalıyor. 488 GT Modificata ile Ferrari’nin pist etkinliklerinde giderek öne çıkan ‘Club Competizioni GT’ yarışlarına katılmak mümkün olacak.

 

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