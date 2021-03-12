Yeni ekonomi reform paketi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve paketin açıklanacağı saat merakla bekleniyor!

Ekonomi reform paketi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ekonomi reform paketinin içeriğini açıklayacak. Gözler ekonomi reform paketine çevrilmiş, ekonomi reform paketi saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Ekonomi reform paketinde neler var? Ekonomi reform paketi 2021…

Ekonomi reform paketi merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını duyurmuştu. Yeni pakette makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi gibi başlıklar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı reform paketi ile kamuda tasarruf politikaları uygulanacak, harcamaların denetlendiği bir sistem kurulacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ise daha verimli ve rekabetçi hale getirilecek. Yeni ekonomi reform paketi ne zaman açıklanacak? ekonomi reform paketi saat kaçta açıklanacak, paket içeriğinde neler var?

Ekonomi reform paketi ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının merakla beklediği Ekonomi Reform Paketi'ni bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15:00’te kamuoyuna açıklayacak.

Ekonomi reform paketi içeriği, pakette neler var?

-Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulması bekleniyor.

-Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.

-Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler olacak.

-Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilecek. Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek.

-Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verilecek.

-Pakette belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili başlıklar da bulunuyor.

-Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılacak. Kamudaki kurumsal yapı güçlendirilerek reformların kalıcılığı sağlanacak.

-Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

-Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilecek.

-Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak.