Yeni eğitim döneminde yapılması gerekenler!

Pandemi ile öğrenciler uzun bir süredir okula gitmiyor. Okulda alınan eğitim in önemi nedir? Okul ile paralel olarak evdeki eğitim nasıl devam ettirilmeli?

ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, Kolay Kampüs Bilim Kurulunda velilere yeni eğitim döneminde yapması gerekenleri anlattı:

Okul sadece akademik eğitimde değil, kültür aktarımında da önemli bir rol oynuyor.

İnsanoğlu bilgi, kültür ve yaşam şeklini oluşturup, bunu nesilden nesle aktarabildiği için varlığını sürdürüyor. Herhangi bir fiziksel üstünlüğü olmamasına rağmen gezegeni yönetebiliyor. Bu noktada okul, bilginin yanı sıra kültür aktarımında önemli rol oynuyor.

Günümüzde ise çocuklar internet üzerinden her şeyi öğrenebiliyor. Artık akademik içeriğe ulaşmak kolay, hatta birçok bilgiyi çocuk online öğrenip okulda öğretmenine aktarıyor. Dolayısıyla sadece bilgi aktarımı okulun öncelikli misyonları içine giremiyor. Okulda sadece bilgiyi öne koyarsanız, internette daha eğlenceli öğrenme alternatiflerine ulaşabilen çocuk okuldan sıkılıyor.

Pandemi sonrasında çocuklar yüz yüze eğitime adapte edilmeli.

Pandemiyle birlikte okul kapandı. Uzaktan eğitim döneminde çocuğun akademik içeriğe erişimini sağladık. Ancak çocuk disiplinli bir çalışma ortamını oluşturamadı. Öğrenmede öz-denetim, öz-düzenleme becerileri ve üst bilişsel becerilerin önemi ortaya çıktı. Eğitim sisteminin bu ihtiyaca cevap vermesi gerekiyor.

Pandemi sürecinde özel ve devlet okullarında okuyan çocuklar arasında da ciddi farklar oluştu. 1,5 yıl aradan sonra çocuğa okul, öğretmen, sınıf arkadaşı kavramlarını yeniden hatırlatmalı ve ilişkileri doğru kurdurmalıyız. Yüz yüze eğitime dönüş oryantasyonu yapılmalı.

Beyin Nasıl Öğrenir?

Öğrenme içselleştirince oluşur. Artık bilginin değil, bilgeliğin peşinde koşulmalı. Öğrenmenin derinlik kazanabilmesi için zamana ihtiyaç var.

Çocuklara mutlu eğitimi göstermek lazım. Bunun için çocuklar kendini tanımalı, kendi gibi olabilmeli. Sabrederek başarmanın hazzını çocuklara vermek lazım.

Aristo “her insan doğal olarak bilmek ister” der. İnsanın bilme arzusu hayatta kalma refleksidir. Okul, sıkıcı eğitim içerikleri sunduğunda bu isteği köreltiyor.

Pandemide kazanılan dijital becerileri kaybetmemek için eğitim hibrit olarak sürdürülmeli.

Pandemi sürecinde kayıplarla birlikte kazanımlar da oldu. Çocuğun otonom öğrenme, dijital içerik kullanma ve bağımsız öğrenme becerileri gelişti.

Yeni dönemde gruplar arası proje çalışması ve dijital içerikler, konu anlatımları gibi öğretim etkinliklerinin bazıları online olarak devam etmeli. Çocuk okula tartışma ve gözlem için gelmeli. Kazanılan online becerileri kaybetmemek için devamını sağlamak önemli.

Okullar hibrit öğrenme için hazırlık yapmalı. Özellikle İstanbul trafiğinde çocuklar okuldan 1 saat erken çıkıp eve dönerek online çalışabilir. Okul saatinin uzun olması eğitimin kaliteli olduğu anlamına gelmez. İş ve çalışma ortamları da buna göre düzenlenmeli.

Çocuğunuzun eğitimini doğru yönlendirmek için önce ilgi alanını belirleyin.

Çocuğun kendini tanıması önemli. İnsan beyni her şeyi öğrenir ama aynı sürede ve aynı duyguyla öğrenmez. Ne kadar keyif alırsa o kadar hızlı öğrenir. Çocuğun neye ilgisi varsa onu öğrenmeye eğilimi de fazladır. Öğrenme hızını önbilgi miktarı ve onunla eşlediğimiz duygu belirler.

Çocukların mesleki ilgisini keşfetmek için erken karar vermeleri ve belirli yolları kendilerine hedef koymaları lazım. Mesleki ilgi, çocuğun hangi alanlara daha eğilimli ve duygusal olarak daha pozitif baktığını ortaya koyuyor. Böylece yüzlerce bölüm arasından kendine en uygun olanlarını hedefleyebiliyor.

Ebeveynler çocuklarının mesleki ilgisini öğrenip, aile kültürü ve talebine göre çocuklarının eğitimini şekillendirebilirler. Aşina olmadıkları bölümler için, Kolay Kampüs ( www.kolaykampus.com ) Eğitim Gündem yazılarından faydalanarak meslek tanıtımları ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

Veliler geleceğin mesleklerini bilmediklerini düşünerek üzerlerinde baskı hissedebiliyorlar. Yeni meslekler icat olacak, eskiler yok olacak gibi bir düşünceye sahip olabiliyorlar. Aslında bildiğimiz meslekler evriliyor. İnsanoğlu şu anda veri ve zaman ile baş etmeye çalışıyor. Veri çoğaldıkça zaman azalıyor. Bu ikisi arasında denge kurulurken, yeni meslekler oluşuyor. İnsana dokunan şeyler kıymetleniyor. İnsanla ilgili mesleklerle uğraşmak çok kıymetli.