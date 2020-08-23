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Yeni E-Serisi 754.5 bin TL’den başlayacak

23 Ağustos 2020 Pazar - 21:59 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 21:59

Yeni E-Serisi Sedan 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacak.


Mercedes-Benz E-Serisi  Türkiye’de satışa çıktı. 754.500 TL’den başlayan fiyatlara sahip  yeni E-Serisi’nde E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri mevcut. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan  şunları söyledi:
“E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor.  E-Segmenti’ne adını veren E-Serisi modellerimiz Türkiye’de sınıfında en fazla tercih edilen otomobillerden oldu. Yeni E-Serisi Sedan’ın satışlarına başlarken kasım başında da  Coupe ve Cabriolet seçeneklerini satışa sunacağız.”
 
Edition 1 paket 
 
Yeni E-Serisi’nin, Edition 1 adındaki ilk üretime özel paketinde  artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3 inç  ekranlı kokpit ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu gibi standartlar mevcut. Yeni nesil direksiyon, kapasitif sensörler yardımıyla Eller Direksiyonda Denetimi yaparken  DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı yol koşullarına göre hızı uyarlıyor. 
 
AMG tasarımlı versiyon!
 
AMG tasarım konsepti, AMG Performans modellerini andıran yeni tampon tasarımlarıyla daha sportif hale geldi.   E-Serisi’nde standart  LED  Farlar sunulurken, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar opsiyonel olarak yer almakta. . Araca  Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü, Metalik Grafit Grisi ve Metalik Mojave Grisi olmak üzere üç yeni renk daha üretim programına eklendi. E-Serisi standart olarak otonom frenleme ile  çarpışmayı önleyen veya şiddetini azaltan Aktif Fren Yardımcısı da mevcut.
 
1.6 litre hacimli E 200 d
 
Yeni E serisinde  motorların güç yelpazesi 118 ile 450 kW (160 ile 612 BG) arasında değişiyor. Türkiye’ye ilk aşamada 1.6 lt 160 BG’lik E 200 d, 2.0 lt 194 BG’lik E 220 d 4MATIC ve 4.0 lt 612 BG’lik E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ithal edilirken, diğer tüm motor seçenekleri kişiye özel olarak sipariş edilebilecek. 9G-TRONIC otomatik şanzıman da araçta daha geliştirilmiş. Yeni E-Serisi ile beraber Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ da yenilendi. AMG’nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 PS (450 kW) güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor. S versiyonun 0’dan 100 km/s’ye hızlanması 3,4 saniyede tamamlanıyor. 
 

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Mercedes-Benz E serisi fiyat
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