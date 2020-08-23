Yeni E-Serisi 754.5 bin TL’den başlayacak

Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de satışa çıktı. 754.500 TL’den başlayan fiyatlara sahip yeni E-Serisi’nde E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri mevcut. Mercedes -Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan şunları söyledi:

“E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Segmenti’ne adını veren E-Serisi modellerimiz Türkiye’de sınıfında en fazla tercih edilen otomobillerden oldu. Yeni E-Serisi Sedan’ın satışlarına başlarken kasım başında da Coupe ve Cabriolet seçeneklerini satışa sunacağız.”

Edition 1 paket

Yeni E-Serisi’nin, Edition 1 adındaki ilk üretime özel paketinde artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon , Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3 inç ekranlı kokpit ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu gibi standartlar mevcut. Yeni nesil direksiyon, kapasitif sensörler yardımıyla Eller Direksiyonda Denetimi yaparken DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı yol koşullarına göre hızı uyarlıyor.

AMG tasarımlı versiyon!

AMG tasarım konsepti, AMG Performans modellerini andıran yeni tampon tasarımlarıyla daha sportif hale geldi. E-Serisi’nde standart LED Farlar sunulurken, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar opsiyonel olarak yer almakta. . Araca Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü, Metalik Grafit Grisi ve Metalik Mojave Grisi olmak üzere üç yeni renk daha üretim programına eklendi. E-Serisi standart olarak otonom frenleme ile çarpışmayı önleyen veya şiddetini azaltan Aktif Fren Yardımcısı da mevcut.

1.6 litre hacimli E 200 d

Yeni E serisinde motorların güç yelpazesi 118 ile 450 kW (160 ile 612 BG) arasında değişiyor. Türkiye’ye ilk aşamada 1.6 lt 160 BG’lik E 200 d, 2.0 lt 194 BG’lik E 220 d 4MATIC ve 4.0 lt 612 BG’lik E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ithal edilirken, diğer tüm motor seçenekleri kişiye özel olarak sipariş edilebilecek. 9G-TRONIC otomatik şanzıman da araçta daha geliştirilmiş. Yeni E-Serisi ile beraber Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ da yenilendi. AMG’nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 PS (450 kW) güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor. S versiyonun 0’dan 100 km/s’ye hızlanması 3,4 saniyede tamamlanıyor.