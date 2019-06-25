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Yeni askerlik düzenlemesi kabul edildi!

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 16:47 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 17:04

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 130 bin er erken terhis olacak.


Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik  uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun  teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını  taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay,  erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
 
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek  astsubaylar için 12 ay olacak.
 
Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama,  sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere  yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev  yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli  statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve  bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas  ve usuller düzenleniyor.
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus  kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına  girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.
 
Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay  adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek  astsubay olarak görev yapacak.
 
Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim  kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl  ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen  yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.
 
Askerlik çağı ve hizmet süresi
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti  yapacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine  getirilecek.
 
Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi  yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının  esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek.
 
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.
 
Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya  veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde  belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak.
 
İsteyen erbaş ve erler, 6 ay daha devam edebilecek
 
İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu  değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma  Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik  hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.
 
Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul  edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6  aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi düzenlenecek.
 
Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih  durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca yürütülecek.
 
Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı  süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu  hükümlerine göre harçlık ödenecek.
 
Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme  sürelerini belirleyecek.
 
Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya  kısaltılabilecek.
 
Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça  veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.
 
Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını  Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına  göre tahsis yapılacak.
 
Yedek subay seçimi
 
4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar  ile dengi kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin  ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.
 
TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan  yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek  astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.
 
Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.
 
Yedek astsubay seçimi
 
TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli  yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha  fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı  öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.
 
TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan  yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.
 
Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

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