Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konvoya düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aden Valisi Lemles'i telefonla arayarak, kendisinin ve Tarım Bakanı Salim Sokotri'nin sağlığı hakkında bilgi aldı.

Hadi, olayla ilgili soruşturma başlatılması ve faillerinin adalete teslim edilmesi talimatı verdi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aden'de konvoyları korkunç bir suikast girişimiyle hedef alınan Tarım Bakanı ve Aden Valisi'nin güvenliği sağlanmıştır" dedi.

Abdulmelik, saldırının faillerinin bulunması ve güvenliğin artırılması talimatı verdi.

Tarım Bakanı Sokotri ve Aden Valisi Aden Valisi Lemles de yaptıkları açıklamada, durumlarının iyi olduğunu belirterek, söz konusu saldırının kendilerini Yemen'e hizmetten alıkoymayacağını ifade etti.

Saldırıya kınama

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin Enformasyon Dairesi Başkanı Adnan el-Udeyni, partinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında saldırıyı kınadı.

Udeyni, ilgili birimlere saldırganları acilen yakalayarak adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın infilak ettiği aktarılmıştı.

Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edilen haberde, yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedilmişti.