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Yemen'de İHA saldırısı: 2 ölü

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 22:59

Yemen'in Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda vilayetine bağlı  Karişiye ilçesinin Kayfe bölgesinde meşru hükümet yanlısı Halk Direniş  Güçleri'nin bulunduğu noktaya ABD'ye ait olduğu tahmin edilen İHA ile hava  saldırısı düzenlendi.
 
Söz konusu saldırıda, Husilerin bölgede ilerlemesine karşı koymak  üzere hükümet saflarında savaşan Halk Direniş Güçleri mensubu 2 kişi yaşamını  yitirdi.
 
ABD, son dönemde Yemen'in Şebve, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan  El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.

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