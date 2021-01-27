Yeme bozukluğu testi! Kaçamak mı, ruhsal sorun mu?

Yeme bozuklukları, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının gelişmesine neden psikolojik bir durumdur. Genellikle yiyecek, vücut ağırlığı veya vücut şekli ile ilgili bir takıntıyla başlar. Bazı durumlarda, yeme bozuklukları ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve hatta tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Peki, Yeme bozukluğu nedir? Yeme bozukluğu belirtileri neler? Yemek bozukluğu testi nasıl yapılır? Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yeme bozukluğunu anlamanın yollarını anlattı.

Birçok kişi başta küçük kaçamaklar yaptığını düşünerek geceleri atıştırmalar yapar; ancak bu davranış bir süre sonra alışkanlık haline döner. Üstelik tüketilen gıda miktarı da her geçen gün artar ve masum kaçamaklar sandığınız şeyler yeme bozukluğuna dönüşerek onlarca kilo olarak size geri döner. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı kilo almanın en önemli nedenlerinden biri olan yeme bozukluğu hakkında bilgi verdi.

PSİKOLOJİK YEME İLE BAŞLIYOR ATAKLARA DÖNÜŞÜYOR

Yeme bozukluğu, kişinin psikolojik durumundan kaynaklanan sebeplerle dengesiz bir şekilde aşırı gıda tüketim yapmasıdır. Bu durum kişiyi ilk psikolojik olarak tatmin eder gibi görünse de zamanla onu daha yoğun yemek yeme davranışı içine sokar. Zamanla alınan kilolar zaten kötü olan psikolojik durumu daha da ilerletir. Yeme bozukluğu farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin kilo aldıran yeme bozuklukları gibi kilo alma korkusuyla doğru beslenmeme davranışı gösterilen anoreksia nevroza ya da kusma davranışı gösterilen bulimiya gibi türleri de vardır. Yeme davranış bozukluğu yaşayan kişiler multidisipliner bir yaklaşımla; yani diyetisyen, psikolog ve dahiliye\endokrinoloji hekimlerinin birlikte çalışmasıyla tedavi edilmelidir.

TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

Tıkanırcasına yeme bozukluğu olan kişiler genelde negatif duygularla başa çıkabilmek için yemek yemeyi tek çare olarak görürler. Kişi, normal koşullarda bir öğünde yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yemeği çok kısa zamanda yer. Yemek yeme davranışını durduramaz ve sıklıkla aşırı miktarda yemek yeme davranışını tekrar eder. Bu ataklar sonrası suçluluk hissederler; ama yemek yemekten de asla vazgeçmezler. Normal bireylere göre fazla kalori aldıkları için hızlı kilo alırlar ve bu durum obeziteye kadar gidebilir.

ÖĞÜN DÜZENİ YOKSA GECE YEME SENDROMU GÖRÜLEBİLİR

Gece yeme sendromunun en önemli sebebi günlük öğün planına uyulmamasıdır. Kişi genellikle gün içindeki öğün, ara öğün düzenine uymaz ve sonra gece yeme isteği olur. Kısacası günlük alınan enerjinin yüzde 50'sinden fazlası akşam öğününden sonra alınır. Gece yenilen bu gıdalar sebebi ile sabahları da iştahsızlık yaşanır. Haftada 3 gece, en az bir kez uyanma ile uyku problemleri olur ve uyanma sırasında yüksek kalorili atıştırmalık tüketimi gerçekleşir. Hem uykusuzluk hem de yemek yemenin verdiği suçluluk ve gerginlikle karakterize bir yeme bozukluğu sendromu ortaya çıkar. Gece yeme bozukluğunu önlemek için öncelikle öğün ve ara öğünlerinize dikkat edin. Pirinç yerine bulgur tüketin. Börek gibi karbonhidrat, kurabiye ya da tatlı gibi basit şeker içeren gıdalardan uzak durun. Makarna tüketecekseniz kepekli olanını tercih edin. Ekmek tercihiniz de tam tahıllı olsun.

YEME KRİZLERİNİN SIKLIĞI NE?

“Arada sırada” şeklinde tanımlanan fazla yeme ya da gece atıştırma istekleri normaldir; ancak bu fazla yeme krizleri ve gece atıştırmalarının tekrarlanma sıklığı giderek artarsa, bu bir yeme bozukluğu sorununun işareti olabilir. Özellikle haftanın en az 2-3 günü bu davranışı göstermek yeme bozukluğuna götürür ve kısa zamanda kilo almanıza yol açar. Yeme bozukluğu davranışlarından biri de bu yeme krizlerinden sonra hissedilen pişmanlık duygusudur.

YEME BOZUKLUĞU İÇİN MİNİ TEST!

Bu durumlardan en az 6 tanesi sizin için geçerliyse yeme bozukluğu davranışınız olabilir. Bir uzman görüşü almanız faydalı olabilir.

• Normalden daha hızlı yemek yeme

• Bir öğünde her geçen gün daha fazla gıda tüketme

• Yemek yerken kendini durduramama

• Geceleri sık sık tatlı ve tuzlu atıştırma

•Son aylarda kilo alımında hızlı artış

• Yemek saklama

• Hep televizyon karşısında yemek yeme

• Ne kadar yenildiği başka kişiler tarafından görülmesin diye yalnız yeme

• Açlık hissetmeden yemek yeme

• Yemek yedikten sonra pişmanlık hissetme

YEME BOZUKLUĞUNU ÖNLEMENİN YOLLARI