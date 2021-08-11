Yaz aylarında araç bakımı ihmal edilmemeli!

Bosch Otomotiv Yöneticisi Arda Arslan yaz aylarında ve uzun yolculuklar öncesi araçların detaylı bakımının mutlaka eğitimli ve uzman teknisyenler tarafından yapılması gerektiğinin belirtti. Arslan şunları kaydediyor:

“Periyodik bakımı aracın kilometresi dolmasa bile mutlaka yılda bir yaptırmak araç güvenliği için olmazsa olmaz. Özellikle sıcak havalarda antifriz, radyatör, bağlantı hortumları ve fan gibi parçaların sorunsuz çalışması ve eksiksiz olması, aracın hararet seviyesinin ideal durumda kalmasını sağlıyor. Ayrıca diğer parçaların da kontrollerin de konfor ve güvenlik için mutlaka yapılması gerekiyor.”



Hemen klimayı çalıştırmayın



Çoğu sürücünün yaptığı hatalardan birinin araca biner binmez klimayı son seviyede çalıştırmak olduğunu belirten Arslan; “Öncelikle aracın içinde bulunan kötü kalitedeki havayı aracın camlarını açarak dışarı atmak, ardından aracın motoru ideal çalışma sıcaklığına geldiğinde klimayı açmak hem araç içindekiler ve hem de araç için daha sağlıklı olur. Polen filtresinin de bahar ve yaz aylarında mutlaka kontrol edilip gerekirse değiştirilmesi, aracın içine giren havanın yüksek kalitede olması için çok önemli. Ek olarak uzun yol öncesi aydınlatma, silecekler, lastik basınçları, bijonlar ve stepne, kaput altındaki sıvılar, motor yağı, ilk yardım seti ve yangın söndürme cihazları, emniyet kemerleri, bebek koltuğu, klima sisteminin kontrolleri mutlaka yapılmalı”dedi.