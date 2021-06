Yay burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Yay burcu erkekleri; genel olarak temas sporlarını seven ya da sıradan hayatın farklılıklarının dışında yaşayan adamlardır. Bununla beraber yay burcu erkekleri, bir yere bağlı kalarak yaşamaktan hoşlanmazlar. Çoğu zaman göçebe şeklinde yaşamayı tercih ederler. Kimi zaman aşırı dürtüsel olan yay erkekleri, özgürlüklerinin kısıtlandığını düşündüğünde, başka bir şeye doğru yönelirler. Herhangi bir biçimde zapt edilmek; bağımsızlığı, özgürlüğü ve sınırlandırılmaktan hoşlanmayan yay burcu erkekleri için hiç çekici değildir.

Yay burcu erkekleri; gitmiş oldukları her yerde iyi şansın kendilerini bulacaklarına inanmaktadırlar. Bundan ötürü tam olarak anı yaşamaktan hoşlanırlar. Yay burcu erkekleri; yaşamın tuzaklarını maceraya dönüştürmenin yollarını bularak, anda kalırlar.

Yay Burcu Erkeğinin Anlaşabildiği Burçlar Neler?

Yay burcu erkeklerinin anlaşabildiği burçlar; aslan burcu, koç burcu, terazi ve ikizler burcudur. Yay burcu erkekleri; herkesle anlaşabilen bir yapıya sahiptir. Yay burcu erkekleri; aslan burcu bireyleriyle beraber aynı bakış açısına sahiptir. Bu yüzden de çok iyi anlaşırlar. Her iki burç, yaşamdan keyif almayı çok iyi bilir.

Terazi burcu bireyleri ile yay burcu erkekleri de iyi anlaşır. Terazi burcu bireyleri, kaostan uzak durur ve herhangi olumsuz bir olayla karşılaşmak istemezler. Eğlence odaklı olan terazi burcu bireyleri ile yay burcu erkeklerinin frekanslarının çok iyi tuttuğunu belirtmek mümkündür. Aynı zamanda terazi burcu bireyleri de yay burcu erkekleri gibi, yüzeysel ilişkilerden hoşlanırlar.

Macera seven yay burcu erkekleri, içerisindeki cesareti yalnızca koç burcu bireyleriyle dengeler. Çünkü koç burcu bireylerinin korkusuz olması ve her türlü maceraya atladığı belirtilebilir. Bu şekilde her iki burç birbirine uyum sağlayabilir.

Yay Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar Neler?

Yay burcu erkeğinin anlaşamadığı burçlar; başak burcu, oğlak burcu ve boğa burcudur. Yay burcu erkekleri, özgürlüğünden ödün vermeyen, eğlenceyi seven, patavatsız durumlara katlanamayan bir kişiliğe sahiptir. Bu yüzden bile pek çok kişiyle anlaşamamaktadırlar. Bu burçların arasında da başak burcu bireyleri yer almaktadır. Başak burcu bireylerinin düzen sevmesi, yaşamı çok ciddiye almaları, yay burcu erkeklerine göre değildir. Yay burcu erkekleri ile başak burcu bireyleri anlaşmayan burçlardır.

Boğa burcu bireyleri ile yay burcu erkekleri de anlaşmayan çiftlerdir. Boğa burcu bireylerinin geleneksel kuralları, yay burcu erkeklerine uymaz. Bu yüzden anlaşamazlar.

Yay burcu erkekleri ile oğlak burcu bireyleri de anlaşmayan burçlar arasındadır. Onların kuralları, sorumluluk almaları yay burcu erkeklerine göre değildir. Bundan ötürü oğlak burcu bireyleri ile anlaşmaları imkansızdır.

Yay Burcu Erkeğinin Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Yay burcu erkekleri; yaşamlarının sınırlandırılmasını istemeyip, yaşamlarını özgürce yaşayacakları kadınlarla ilişkide bulunmak isterler. Bunun yanı sıra zihinsel şekilde iletişim kuracakları bireylerle ilişkiye başlamaktan yanadırlar. Yay burcu erkekleri beraber macera yaşayacakları kişilerle olmayı tercih ederler. Bunun dışında yay burcu erkekleri, ilişkide doğruluk ve dürüstlük beklerler. Bu yüzden yay burcu erkeklerinin, eşleri onlara güven vermelidir.