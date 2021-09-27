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Yasemin Özilhan'ın karavanı olay oldu! Fiyatı...

27 Eylül 2021 Pazartesi - 14:19 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 14:19

Bir dönem oyunculuk yapan ve sonra İzzet Özilhan ile evlenip oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına uydu. Yasemin Özilhan'ın 300 bin TL'lik karavanı olay oldu.


Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 300 bin çifti lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Çift, temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan 300 bin lira ödedikleri Batu 535 model karavanları ile ilk seyahatlerine çıktı.
 
Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
 
 
Günün büyük çoğunluğunu bisiklet sürerek ve trekking yaparak geçiren Yasemin Özilhan, günün yorgunluğunu hamakta sallanarak attı.
Yasemin Özilhan, akşamları ise eşi ile birlikte film keyfi yaptı.
 

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