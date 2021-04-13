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Yasemin Özilhan güneşin tadını çıkarttı!

13 Nisan 2021 Salı - 14:01 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:01

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, pandemi nedeniyle hafta sonları getirilen kısmi yasakları fırsata çevirdi; eşi İzzet Özilhan, kızları Emine ve Ela ile Bodrum Kaplankaya’da tatil yaptı.


Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinde rüzgar nedeniyle denize girmedi ama güneşin altında D vitamini takviyesi yaptı.
 
36 yaşındaki sosyetik güzel, mini şortu ve sarı kazağıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
 

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