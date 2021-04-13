Yasemin Özilhan güneşin tadını çıkarttı!
13 Nisan 2021 Salı - 14:01 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:01
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, pandemi nedeniyle hafta sonları getirilen kısmi yasakları fırsata çevirdi; eşi İzzet Özilhan, kızları Emine ve Ela ile Bodrum Kaplankaya’da tatil yaptı.
Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum
tatilinde rüzgar nedeniyle denize girmedi ama güneşin altında D vitamini takviyesi yaptı.
36 yaşındaki sosyetik güzel, mini şortu ve sarı kazağıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.