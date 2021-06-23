Yasaklar kalktı Ruslar Türkiye'ye akın etti! Günde 15 turist...

Türkiye’ye uçuşların yeniden başladığı Rusya’dan turist akını var. Dün kalkan yasakla birlikte sabahın erken saatlerinde uçaklar iniş yaptı. Günlük 10-15 bin arasında yolcu bekleniyor.

Rusya’dan Türkiye’ye uçuş kısıtlamalarının bitmesiyle tüm tarifeli ve charter uçuşlar hızla normale dönüyor. Ruslar yasak kalkar kalkmaz Türkiye’de tatilin yolunu tuttu.

İlk uçuşlar dün erken saatte Antalya ’ya yapılırken, Rus akınının artarak günlük 10 - 15 bin turist seviyesine gelmesi bekleniyor. Koronavirüs pandemisi öncesinde 2018 yılı toplamında 6 milyona yaklaşan Rus turist sayısı, 2019’da ise 7 milyonu geçmişti. Yeni başlayan uçuşlarla, uzayacağı tahmin edilen bu sezonda 3 milyonu aşan sayıda Rus turist gelebileceği tahmin ediliyor.

Güvenli liman oldu

Temmuzdan itibaren iptal ya da erteleme almayan rezervasyonlar devam ederken, nisan ve haziran arası tatiline gelemeyenler hızla yeni rezervasyonlar oluşturmaya da devam ediyor. Charter firmaları ise uçak ve otel rezervasyonları planlarını devreye aldı.

Rusya, koronavirüs salgını kaynaklı gelişmeleri değerlendirerek, vaka sayılarının arttığı 15 Nisan - 1 Haziran arasında Türkiye’ye uçuşları durdurmuştu. Ardından yasak 21 Haziran’a uzatılmıştı. 16 Haziran’da ise Antalya bölgesine gelen bir Rus heyet birkaç gün boyunca havalimanından tesislere kadar çeşitli incelemelerde bulunmuştu. Heyetin, Türkiye’nin ‘güvenli turizmini’ yerinde görmesi ve olumlu değerlendirmeleri sonucu uçuşlar yeniden başladı.

Ruslar salgının sıkıntılı dönemlerinde de Türkiye’den vazgeçmemişti. Kapalı olan Avrupa kapılarının da etkisiyle Türkiye’de sadece yaz tatilini değil, kültür turlarını da değerlendirmişti. İstanbul başta olmak üzere Erciyes /Kapadokya hattı da Rus turistlerin gelişlerini artırdığı bölgeler olmuştu.

‘Sezon aralık ayına uzar’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye’nin salgının ilk gününden itibaren güvenli bir liman olarak görülmesinin turizmde elini güçlü tuttuğunu söyledi. Çorabatır, tüm dünyada seyahat hareketlerinin başlamasıyla Türkiye’nin turist hareketinin de artmaya başladığını vurgularken, “Aşılama hızlandı. Turizm personeli öncelikli aşılama grubundaydı. Vaka sayıları düştü. Artık rehavete kapılmadan bu salgından en iyi şekilde çıkmalıyız. Rusya Almanya ve Doğu Avrupa’dan başlayan hareketin, sezonu kasıma hatta aralık ayına uzatmasını bekliyoruz” dedi.

İlk gün tam 78 uçuş...