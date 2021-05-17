Yaş çay alım fiyatı 2021! Kilo başına yaş çay alım fiyatı arttı mı, ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı'nın ulusa sesleniş konuşmasında esnafa dönük yeni bazı destekleyici adımlar ve uygulamaları açıklayacağı belirtildi. Daha önce salgın nedeniyle maddi kayıp yaşayan esnafa yönelik Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği, ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaları hayata geçirilmişti. Bazı sektörlere sigorta prim desteği verilmiş, esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi ödemelerinde 6 aylık erteleme imkanı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketlerini açıkladı. Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Kilo başına yaş çay alım fiyatı arttı mı?

Corona virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00’de sona erdi. Bugün saat 05.00’dan itibaren 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek ‘kademeli normalleşme' dönemi de başlamış oldu. Yeni dönemin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda corona virüsü salgının seyrinin yanı sıra esnafa yönelik destek paketinin de görüşüldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada esnafa destek paketini açıkladı. Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Kilo başına yaş çay alım fiyatı arttı mı?

Yaş çay alımı fiyatı ne kadar oldu?

Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.

Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

Esnafa destek müjdesi geldi!

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz

Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik.