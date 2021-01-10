Yanlış kombi tercihleri faturaları yükseltiyor!

Türkiye’de hatalı mühendislik hesapları sebebiyle konutların büyük bölümünde yanlış kombi kullanıldığını belirten uzmanlar, 20 kilowatt güce sahip kombinin rahatlıkla yeteceği bir konuta, ısıtma endişesi ve musluktan hızlı sıcak su temin etmek amacıyla 30 kilowattlık kombi takıldığını bunun da gereksiz doğalgaz tüketimine sebep olduğunu söylüyor. Peki, Doğalgaz faturasından nasıl tasarruf edilir? Kombi seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte kombi alacaklara tasarruf sağlayacak öneriler...

Her yıl 1 milyon yeni kombinin satıldığı Türkiye’de yanlış mühendislik hesapları gereksiz doğalgaz tüketimine ve milyonlarca dolarlık enerji israfına sebep oluyor. ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır doğalgaz kullanıldığını belirterek konutların büyük bölümünde yıllardır yanlış kombi tercihi yapıldığını söyledi.

Eray, “Mühendislik bilgisi yetersiz kurumlar, doğalgaz tesisatı işlemlerinde konutlara büyük hacimli kombi takıyor. Bu kombiler gereksiz doğalgaz tüketimi yaparak ülkemizin enerji ithalatını artırıyor.” diye konuştu.

KOMBİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

“20 kilowatt güce sahip kombinin rahatlıkla yeteceği bir konuta ısıtma endişesi ve musluktan hızlı şekilde sıcak su temin etmek amacıyla 30 kilowattlık kombi takılıyor.” diyen İlgin Eray, kombi alacaklara önemli bir tavsiyede bulundu:

“Evine doğalgaz bağlatacaklar ya da kombisini yenileyecekler çift değerlerde çalışan kombileri tercih etmelidir. 24/30 kilowatt şeklinde belirtilen bu cihazlardaki ilk değer olan 24 kilowatt, radyatöre giden suyu, ikinci değer olan 30 kilowatt ise musluktan akan sıcak kullanım suyunu temsil eder. Yeni nesil akıllı cihazlar her iki ihtiyaca göre ayrı ayrı çalışarak tüketimi düşürür. Kombi alırken buna dikkat edilmelidir.”