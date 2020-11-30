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Yangında çatıda mahsur kaldılar! Korku dolu anlar...

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 14:17

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangında çatıya çıkan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Yangın, sabah saatlerinde Altındağ'da 2 katlı binanın çatı katı ile birleştirilen üst katında Afganistan uyruklu 9 kişilik ailenin yaşadığı evde çıktı.
 
Mutfak bölümünde başlayan yangın, çatı katına sıçrayarak büyüdü. Alevler, ikinci kat ve çatıyı sararken, duman da tüm binayı kapladı.
 
Yanan evde oturanlardan 2 kişi, 2 çocuğu kucaklarına alarak çatıya çıktı. 4 kişi, çatıda kurtarılmayı bekledi. Büyüyen alevler nedeniyle kucaklarındaki çocuklarla çatının kenarına kadar gelen 2 kişi, büyük panik yaşadı.
 
 
Mahallede de paniğe neden olan yangında 4 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan alınarak kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.
 
 

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Ankara yangın Altındağ
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